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TEREÑAS, Juan Alberto
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ TEREÑAS, Juan Alberto, 28-9-2021. - ¡Pasaron cinco años! Sin embargo tu recuerdo, intacto, permanece en nuestros corazones. Te extrañamos mucho, siempre. Tu familia.
Aviso publicado en la edición impresa
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