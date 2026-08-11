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VIGNA, María Rosa
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ VIGNA de SERPA GUIÑAZÚ, María Rosa. - Siempre recordándote con mucho amor. Guillermo, Tami y toda la familia.
Aviso publicado en la edición impresa
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