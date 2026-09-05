VILLAPLANA, Marta Teresita,

RECORDATORIOS

✝ VILLAPLANA de GASTALDI, Marta Teresita, q.e.p.d., 5-9-2023. - Lala, a tres años de tu partida, siempre con nosotros. Te amamos eternamente, tus hijos, nietos y bisnietos.

Avisos fúnebres

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