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ZICHY THYSSEN, Federico Augusto
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ ZICHY THYSSEN, Federico Augusto, 13-8-2014. - A doce años de tu partida, tu recuerdo permanece vivo e imborrable. Con amor y gratitud para siempre. Tu hija Marlene.
Aviso publicado en la edición impresa
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