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ABADI, Raquel Jacqueline,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ABADI de CID, Raquel Jacqueline, q.e.p.d., falleció el 15-5-2026. - Sus hijos Carlos Diego, Alicia Adriana, Graciela Mariana y Roberto Manuel participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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