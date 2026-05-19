Todos los looks de la alfombra roja de los Martín Fierro 2026
Nominados e invitados desfilaron por el Hilton antes de ingresar a la ceremonia de premios que reconocen a lo mejor de la televisión argentina
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Damas de negro
El diablo viste a la moda
Una alfombra con pasión
A puro brillo
Mix de tendencias
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