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Todos los looks de la alfombra roja de los Martín Fierro 2026

Nominados e invitados desfilaron por el Hilton antes de ingresar a la ceremonia de premios que reconocen a lo mejor de la televisión argentina

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Florencia Falcone
LA NACIONFlorencia Falcone
Todos los looks de los Martín Fierro 2026
Todos los looks de los Martín Fierro 2026Gerardo Viercovich
Wanda Nara fue de las últimas en arribar a la alfombra roja. La conductora, que se llevó el premio por su labor en MasterChef Celebrity, lució un diseño de Gone con joyas Jean Pierre
Wanda Nara fue de las últimas en arribar a la alfombra roja. La conductora, que se llevó el premio por su labor en MasterChef Celebrity, lució un diseño de Gone con joyas Jean PierreGerardo Viercovich - LA NACION
Nara llegó junto a sus hijas Francesca e Isabella Icardi. En la ceremonia se encontró con su madre, Nora Colosimo, y con su ex, Maxi López
Nara llegó junto a sus hijas Francesca e Isabella Icardi. En la ceremonia se encontró con su madre, Nora Colosimo, y con su ex, Maxi LópezGerardo Viercovich - LA NACION
Gimena Accardi eligió un diseño de Valentina Schuchner: un vestido strapless bicolor en blanco off-white y detalles en negro; el escote y la quilla estaban confeccionados en mikado y shangtung de seda; acompañó con joyas Jean Pierre
Gimena Accardi eligió un diseño de Valentina Schuchner: un vestido strapless bicolor en blanco off-white y detalles en negro; el escote y la quilla estaban confeccionados en mikado y shangtung de seda; acompañó con joyas Jean PierrePrensa Telefe
Gime Accardi
Gime Accardi
Moria Casán acaparó todas las miradas con un diseño teatral de Pucheta Paz. ¿Su cita? Su nieto Dante Della Paolera, quien ayudó a su abuela a lucir el vestido
Moria Casán acaparó todas las miradas con un diseño teatral de Pucheta Paz. ¿Su cita? Su nieto Dante Della Paolera, quien ayudó a su abuela a lucir el vestidoGerardo Viercovich - LA NACION
Así llegaba La One a la red carpet en el hotel Hilton
Así llegaba La One a la red carpet en el hotel HiltonGerardo Viercovich - LA NACION
Moria Casán
Moria Casán
Julieta Poggio se lució con una creación de Pucheta Paz
Julieta Poggio se lució con una creación de Pucheta PazGerardo Viercovich - LA NACION
El vestido de la actriz y bailarina, exparticipante de Gran Hermano, tenía una extensa cola y una espalda encorsetada
El vestido de la actriz y bailarina, exparticipante de Gran Hermano, tenía una extensa cola y una espalda encorsetadaGerardo Viercovich - LA NACION
Analía Franchín cautivó con su vestido de Ménage a Trois con paillette y plumas
Analía Franchín cautivó con su vestido de Ménage a Trois con paillette y plumasPrensa Telefe

Damas de negro

Verónica Lozano se decantó por una creación de Saiach confeccionada en shantung negro con escote en U, corset alargado y falda de gran volumen
Verónica Lozano se decantó por una creación de Saiach confeccionada en shantung negro con escote en U, corset alargado y falda de gran volumenGerardo Viercovich - LA NACION
Vero Lozano
Vero Lozano
Evangelina Anderson llevó un diseño strapless de Márian Saud con cola de tul y joyas Jean Pierre
Evangelina Anderson llevó un diseño strapless de Márian Saud con cola de tul y joyas Jean PierreGerardo Viercovich - LA NACION
Después de conducir la previa de la alfombra roja, Vicky Xipolitakis se cortó el cabello en su habitación del hotel Hilton y lució un sofisticado diseño de Pucheta Paz
Después de conducir la previa de la alfombra roja, Vicky Xipolitakis se cortó el cabello en su habitación del hotel Hilton y lució un sofisticado diseño de Pucheta PazGerardo Viercovich - LA NACION
Vicky Xipolitakis
Vicky Xipolitakis
Eliana Guercio eligió un look total black con un vestido ceñido de falda sirena que complementó con un abrigo peluche
Eliana Guercio eligió un look total black con un vestido ceñido de falda sirena que complementó con un abrigo pelucheGerardo Viercovich - LA NACION
Carmen Barbieri rockeó la alfombra roja con un traje sastrero con charreteras de brillos y flecos
Carmen Barbieri rockeó la alfombra roja con un traje sastrero con charreteras de brillos y flecosGerardo Viercovich - LA NACION
Nora Colosimo brilló con un vestido de paillette con escote asimétrico y manga escultural
Nora Colosimo brilló con un vestido de paillette con escote asimétrico y manga esculturalGerardo Viercovich - LA NACION
Matilda Blanco posó con un vestido de Matías Baez y joyas Jean Pierre
Matilda Blanco posó con un vestido de Matías Baez y joyas Jean PierrePrensa Telefe
Jimena Monteverde lució un vestido de la diseñadora Natacha Morales y joyas Jean Pierre
Jimena Monteverde lució un vestido de la diseñadora Natacha Morales y joyas Jean PierreGerardo Viercovich - LA NACION
Dominique Metzger optó por un vestido negro con un corte de líneas asirenado con apliques de destellos y escote estratégico en la espalda, de Natalia Antolín. Lo acompañó con un spencer de tul de seda transparente con apliques de piedras y plumas en los puños y joyas de Rubí Rubí
Dominique Metzger optó por un vestido negro con un corte de líneas asirenado con apliques de destellos y escote estratégico en la espalda, de Natalia Antolín. Lo acompañó con un spencer de tul de seda transparente con apliques de piedras y plumas en los puños y joyas de Rubí Rubí
Natalie Weber se destacó con un vestido strapless bicolor de Marcel Atelier con falda sirena y terminaciones en tul; accesorizó con guantes largos a tono y joyas Jean Pierre
Natalie Weber se destacó con un vestido strapless bicolor de Marcel Atelier con falda sirena y terminaciones en tul; accesorizó con guantes largos a tono y joyas Jean PierreGerardo Viercovich - LA NACION
Las chicas solo quieren divertirse: Evangelina Anderson, Sofi Martínez y La Joaqui
Las chicas solo quieren divertirse: Evangelina Anderson, Sofi Martínez y La JoaquiGerardo Viercovich - LA NACION

El diablo viste a la moda

Muchas celebrities llevaron a la alfombra el color rojo inspiradas en el furor de la segunda entrega de El diablo viste a la moda. Flor de la V fue una de ellas. La conductora reveló que cambió de vestido a último momento por este diseño strapless con cola de Manuel González
Muchas celebrities llevaron a la alfombra el color rojo inspiradas en el furor de la segunda entrega de El diablo viste a la moda. Flor de la V fue una de ellas. La conductora reveló que cambió de vestido a último momento por este diseño strapless con cola de Manuel GonzálezGerardo Viercovich - LA NACION
China Ansa, una de las conductoras a cargo de la red carpet, llevó un diseño de Joti Harriague, joyas Bvlgari y zapatos por La chica de los stilettos
China Ansa, una de las conductoras a cargo de la red carpet, llevó un diseño de Joti Harriague, joyas Bvlgari y zapatos por La chica de los stilettosGerardo Viercovich - LA NACION
Escoltada por su hijo Malek, Karina Mazzocco llevó un vestido firmado por Nuria Bueno con escote off shoulder, mangas voluminosas, corset drapeado, falda fluida con drapeado lateral y cola; complementó con joyas Jean Pierre
Escoltada por su hijo Malek, Karina Mazzocco llevó un vestido firmado por Nuria Bueno con escote off shoulder, mangas voluminosas, corset drapeado, falda fluida con drapeado lateral y cola; complementó con joyas Jean PierrePrensa TELEFE
Adriana Salgueiro jugó con una combinación de texturas y géneros entre satén y paillette
Adriana Salgueiro jugó con una combinación de texturas y géneros entre satén y pailletteGerardo Viercovich - LA NACION
Laila Roth, que estaba nominada en la categoría labor humorística por Otro día perdido, se sumó a la tendencia a puro rojo con un vestido camisero con botones frontales y lazo
Laila Roth, que estaba nominada en la categoría labor humorística por Otro día perdido, se sumó a la tendencia a puro rojo con un vestido camisero con botones frontales y lazoPrensa TELEFE
Edith Hermida con un vestido escote en v, mangas globo, aplique de brillos y abertura frontal pronunciada
Edith Hermida con un vestido escote en v, mangas globo, aplique de brillos y abertura frontal pronunciadaGerardo Viercovich - LA NACION

Una alfombra con pasión

Guido Kaczka y su mujer, Soledad Rodríguez, muy elegantes de negro
Guido Kaczka y su mujer, Soledad Rodríguez, muy elegantes de negroGerardo Viercovich - LA NACION
Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandín, muy enamorados
Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandín, muy enamoradosGerardo Viercovich - LA NACION
Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña
Nicolás Occhiato y Flor Jazmín PeñaGerardo Viercovich - LA NACION
Los conductores de LuzuTV llevaron su amor a la alfombra roja de los Martín Fierro, ambos lookeados de negro
Los conductores de LuzuTV llevaron su amor a la alfombra roja de los Martín Fierro, ambos lookeados de negroGerardo Viercovich - LA NACION
Luck Ra y La Joaqui, a los besos frente a las cámaras
Luck Ra y La Joaqui, a los besos frente a las cámarasGerardo Viercovich - LA NACION
Ángela Torres y su novio, el streamer Marcos Giles, también hicieron gala de su romance
Ángela Torres y su novio, el streamer Marcos Giles, también hicieron gala de su romanceGerardo Viercovich - LA NACION
Pamela David y Daniel Vila
Pamela David y Daniel VilaGerardo Viercovich - LA NACION
Germán Paoloski y Sabrina Garciarena
Germán Paoloski y Sabrina GarciarenaGerardo Viercovich - LA NACION
Cristina Pérez lució un vestido de estampa floral. La periodista llegó acompañada por su pareja, el diputado nacional Luis Petri
Cristina Pérez lució un vestido de estampa floral. La periodista llegó acompañada por su pareja, el diputado nacional Luis PetriGerardo Viercovich - LA NACION
Diego y Yanina Latorre
Diego y Yanina LatorreGerardo Viercovich - LA NACION
Yanina Latorre
Yanina Latorre
El beso entre Carolina Amoroso (con vestido de Camila Romano) y su marido, Guido Covini
El beso entre Carolina Amoroso (con vestido de Camila Romano) y su marido, Guido CoviniGerardo Viercovich - LA NACION
Fede Bal y Evelyn Botto
Fede Bal y Evelyn BottoGerardo Viercovich - LA NACION
Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini
Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini Gerardo Viercovich - LA NACION
Lizy Tagliani y su pareja, Sebastián Nebot
Lizy Tagliani y su pareja, Sebastián NebotGerardo Viercovich - LA NACION

A puro brillo

Mariana Brey eligió un vestido cut-out semitransparente con brillos y volados firmado por Laurencio Adot; accesorizó con joyas Jean Pierre
Mariana Brey eligió un vestido cut-out semitransparente con brillos y volados firmado por Laurencio Adot; accesorizó con joyas Jean PierreGerardo Viercovich - LA NACION
Mica Viciconte llevó un vestido de paillette con cut-out lateral y falda semitransparente; para combatir el frío, un tapado de piel con cola
Mica Viciconte llevó un vestido de paillette con cut-out lateral y falda semitransparente; para combatir el frío, un tapado de piel con colaPrensa TELEFE
Milva Castellini optó por un diseño semitransparente color cholate, tendencia esta temporada, con cuello halter y apliques de paillette
Milva Castellini optó por un diseño semitransparente color cholate, tendencia esta temporada, con cuello halter y apliques de pailletteGerardo Viercovich - LA NACION
Marcela Baños fue otra de las famosas que apostó por los brillos en un vestido que también sumó plumas y transparencias
Marcela Baños fue otra de las famosas que apostó por los brillos en un vestido que también sumó plumas y transparenciasGerardo Viercovich - LA NACION
Silvina Escudero brilló con un vestido de Claudia Arce con una pronunciada abertura lateral
Silvina Escudero brilló con un vestido de Claudia Arce con una pronunciada abertura lateralGerardo Viercovich - LA NACION
Susana Roccasalvo optó por un vestido con apliques de brillos y tapado de pelo
Susana Roccasalvo optó por un vestido con apliques de brillos y tapado de peloGerardo Viercovich - LA NACION

Mix de tendencias

Sofi Gonet, popularmente conocida como La reini, lució un vestido celeste y champagne de Gone que, según explicaron, evocaba una escarapela desarmada
Sofi Gonet, popularmente conocida como La reini, lució un vestido celeste y champagne de Gone que, según explicaron, evocaba una escarapela desarmadaGerardo Viercovich - LA NACION
Majo Martino llevó un vestido strapless gris plata de Claudia Arce y joyas Jean Pierre
Majo Martino llevó un vestido strapless gris plata de Claudia Arce y joyas Jean PierreGerardo Viercovich - LA NACION
Jazmín Stuart, que estuvo nominada a mejor actriz por La voz ausente, deslumbró con un vestido de satén con escote vértigo y una pronunciada abertura frontal en la falda
Jazmín Stuart, que estuvo nominada a mejor actriz por La voz ausente, deslumbró con un vestido de satén con escote vértigo y una pronunciada abertura frontal en la faldaGerardo Viercovich - LA NACION
Barby Franco optó por un conjunto de dos piezas en chocolate, con top y falda drapeada y cuello halter que se extendía en una capa; complementó con joyas Jean Pierre
Barby Franco optó por un conjunto de dos piezas en chocolate, con top y falda drapeada y cuello halter que se extendía en una capa; complementó con joyas Jean PierreGerardo Viercovich - LA NACION
Cande Molfese y un diseño boho-chic
Cande Molfese y un diseño boho-chicPrensa Telefe
Georgina Barbarossa eligió un vestido en chiffón de seda natural color berenjena firmado por Adrián Brown; acompañó con joyas Jean Pierre
Georgina Barbarossa eligió un vestido en chiffón de seda natural color berenjena firmado por Adrián Brown; acompañó con joyas Jean PierreGerardo Viercovich - LA NACION
Teté Coustarot eligió un traje sastrero en blanco. Su accesorio estrella, la bandera argentina por el día de la escarapela
Teté Coustarot eligió un traje sastrero en blanco. Su accesorio estrella, la bandera argentina por el día de la escarapelaGerardo Viercovich - LA NACION
Lucila "Tora" Villar, con un look muy Old Hollywood
Lucila "Tora" Villar, con un look muy Old HollywoodGerardo Viercovich - LA NACION
Pía Shaw con monoprenda escote en V y detalles de plumas, por Cynthia Martos
Pía Shaw con monoprenda escote en V y detalles de plumas, por Cynthia MartosGerardo Viercovich - LA NACION
Marisa Andino fue una de las primeras en arribar a la alfombra roja de los Martín Fierro con un sensual diseño escote strapless con tiras finas y falda con abertura lateral de Claudia Arce. Acompañó con una capa de encaje, minibolso a brillos y sandalias a tono
Marisa Andino fue una de las primeras en arribar a la alfombra roja de los Martín Fierro con un sensual diseño escote strapless con tiras finas y falda con abertura lateral de Claudia Arce. Acompañó con una capa de encaje, minibolso a brillos y sandalias a tonoGerardo Viercovich - LA NACION

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Maxi López apostó por la clásica formalidad
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Ian Lucas, el flamante ganador de MasterChef Celebrity
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Marley
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Rodolfo Barili, ganador del Martín Fierro 2025 por labor periodística masculina
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El actor lució un traje con blazer de brillos y posó con su pareja, María Irigaray
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Daniel Navarro
Daniel NavarroGerardo Viercovich - LA NACION
Diego Poggi
Diego PoggiGerardo Viercovich - LA NACION
Por Florencia Falcone
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