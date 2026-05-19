Video: el golazo de Enzo Fernández para Chelsea en el partido ante Tottenham por la Premier League

Chelsea derrotó 2 a 1 a Tottenham por la penúltima fecha de la Premier League. Y en el duelo de dos equipos que necesitaban sumar para conseguir diferentes objetivos, Enzo Fernández apareció para marcar un golazo para los Blues: ejecutó un derechazo potente de larga distancia. Con su tanto, es el mediocampista con más goles en la actual competencia. Además, el argentino dio una asistencia. La mala noticia para los Blues es que no podrán estar en la próxima Champions League. El equipo de Cuti Romero, todavía sufre con el descenso.

Se jugaban 18 minutos del primer tiempo, con el marcador en cero. Chelsea atacó por derecha por intermedio de Cole Palmer, que tocó para Pedro Neto. El portugués se cerró con la pelota al pie y vio al campeón del mundo, que controló de zurda, se acomodó con la derecha y le pegó a la pelota con el borde interno de su pierna hábil. Y con la comba se metió en el arco de Antonín Kinský para el 1 a 0.

Convertido el tanto, el capitán del equipo celebró haciendo un teléfono con su mano. Se trata del décimo quinto gol en la temporada para el mediocampista surgido en River. Además, es el mediocampista que más goles convirtió en la Premier League actual con 10 gritos.

Minutos después el argentino, que atraviesa un presente individual superlativo, casi mete otro golazo. A los 29 minutos, se hizo cargo de un tiro libre en el que casi no contaba con ángulo para darle al arco. De todos modos probó y la pelota se estrelló en el travesaño.

Enzo Fernández llegó a los 10 goles en la Premier League actual ADRIAN DENNIS - AFP

En la segunda parte, a los 22, llegó el segundo y Enzo volvió a tener participación. Chelsea aprovechó el mal retroceso de Tottenham. Palmer abrió a la derecha con Pedro Neto. El portugués levantó la cabeza y envió un gran centro al segundo palo. Allí estaba el argentino que se la bajó al brasileño Andrey Santos, que la empujó de zurda para poner el 2 a 0. Es la séptima asistencia en la temporada para el mediocampista campeón del mundo.

A los 28, el visitante se recuperó y estableció el descuento. Un mal despeje de Marc Cucurella le quedó a Pedro Porro. El español tocó con Mathys Tel y el francés le devolvió la pared. El lateral pisó el área, metió el centro para Pape Matar Sarr que, de taco, jugó con Rocharlison que estableció el 1-2, que iba a ser definitivo.

Lo mejor del triunfo de Chelsea

Una noticia mala para Chelsea dentro de su triunfo fue la victoria de Bournemouth ante Manchester City, que le quitó a los Blues todas las posibilidades de jugar la próxima Champions League. Ahora se conformará con clasificarse a la Europa League de la temporada que viene, pero para que eso suceda todavía deben darse varios resultados en la última jornada, empezando ganarle a Sunderland. La última alternativa será disputar la Conference League. Mientras tanto, el equipo de Stanford Bridge también aguarda hasta el inicio de la próxima temporada para la llegada de Xabi Alonso, el entrenador que fue presentado de manera oficial por el club de Londres.

Por su parte, Tottenham todavía seguirá luchando para no descender y todo se definirá en la última fecha el próximo domingo. Le sigue sacando dos puntos a West Ham (38 y 36), el último de los que pierde la categoría. Si los Spurs derrotan a Everton en su estadio estarán automáticamente salvados. Si empatan, estarán virtualmente salvados, pero por la diferencia de gol (Tottenham -10, West Ham -22). Pero si el equipo de Cristian Cuti Romero pierde y West Ham derrota a Leeds United, todo cambia y serán los Spurs los que bajen al Championship.