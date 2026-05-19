Revelaron las condiciones que Carlo Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial con Brasil

Después del show y los fuegos artificiales, se conoció la historia detrás de una convocatoria rimbombante. Neymar fue noticia el lunes porque tiene la chance de jugar su cuarto Mundial con la selección de Brasil. A los 34 años, el delantero contará quizás con la última posibilidad de quedar definitivamente en la historia de la Canarinha, y todo gracias a la citación de Carlo Ancelotti, que hasta último momento estuvo sopesando la posibilidad de incluirlo en la nómina, evaluando también sus recientes lesiones y su discontinuidad futbolística.

El medio Globo Esporte reveló que el jueves pasado hubo una reunión cara a cara entre el crack y el DT, “con todas las cartas sobre la mesa”. Después de ese encuentro, el entrenador italiano transformó una designación improbable en un voto de confianza, reflejado en el espectáculo musical y artístico en Río de Janeiro que sirvió como presentación de la nómina de 26.

El día en que Neymar festejó la victoria de Brasil en el partido de octavos de final del Mundial de Qatar ante Corea del Sur, el 5 de diciembre de 2022 ODD ANDERSEN - AFP

Según la nota firmada por el periodista Cahê Mota, Ancelotti y Rodrigo Caetano, director de la selección nacional, realizaron una videollamada el jueves pasado al jugador del Santos y hablaron con franqueza sobre la situación que afrontará tras casi tres años alejado de la camiseta amarilla.

Hubo un concepto establecido desde el vamos para no generar malentendidos: tanto el técnico como la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) se alinearon para fijarle condiciones al jugador franquicia. En la conversación, Ancelotti explicó que Neymar no será el capitán de la selección nacional, dejó claro que tiene en mente una alineación titular que no incluye al número 10 como titular inicial, y detalló toda la nueva guía de comportamiento que estuvo rigiendo el entorno desde el inicio de su gestión.

Nada debería sorprender a Neymar de aquí en más, al margen de su condición de “intocable” que tenía en el pasado, un aura que definitivamente perdió en este ciclo. Ancelotti y Caetano le informaron con antelación al futbolista sobre todas las restricciones impuestas en el entorno de la selección nacional en comparación con lo que estaba acostumbrado en años anteriores. También hubo otro consejo clave: limitar su presencia en redes sociales. Cuenta Globo Esporte que del otro lado de la pantalla, el número 10 del Santos recibió el inesperado contacto con una sonrisa y prometió darlo todo para ser útil al grupo en otro Mundial.

Ancelotti confirmó a Neymar en la lista de Brasil para el Mundial 2026: la reacción de la gente Bruna Prado - AP

Lo más curioso, dentro de esta convocatoria, es que se trata del primer contacto directo del italiano con Neymar desde septiembre. Según la información del medio brasileño, la conversación se desarrolló en un ambiente distendido. La disposición del jugador a adaptarse a la nueva realidad conmovió aún más a Ancelotti, y desde el viernes, dentro de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), la convocatoria se ha dado por casi inminente.

Ya después, aclaradas las condiciones, llegó el momento de las evaluaciones físicas. El lunes por la mañana, la CBF analizó la situación médica de Neymar tras sufrir molestias en la pantorrilla durante el partido del Santos contra el Coritiba. Y ante la ausencia de lesiones diagnosticadas, se decidió convocarlo en sustitución de João Pedro. Todo parece estar encaminado para este jugador que hizo historia con Lionel Messi y Luis Suárez en Barcelona, aquel tridente de ensueño.

Tras el anuncio de la convocatoria, Carlo Ancelotti apareció en el programa de noticias del Jornal Nacional y reveló a sus allegados que Neymar le había enviado un mensaje de felicitación y agradecimiento por la oportunidad, repleto de palabras cariñosas y emojis de corazones verdes y amarillos. El canal de comunicación, que había estado prácticamente cerrado entre entrenador y jugador durante meses, se reabrió en vísperas del Mundial.

Las lesiones de Neymar fueron un tema continuo a lo largo de su carrera Andre Penner - AP

Acerca de los entretelones de la convocatoria, Ancelotti comentó: “Escogimos a Neymar no porque pensamos que va a ser un buen suplente, lo escogimos porque pueda aportar su calidad para el equipo: que juegue 1 minuto, 5, que no juegue, o que juegue 90, o que patee un penal. Escogimos a estos jugadores porque todos van a aportar algo para el equipo. ¿cantidad de minutos? no sé, ¿calidad de minutos? ojalá, tenemos que focalizarnos en la calidad de minutos. Cómo el equipo actúa en el campo”.

Y contó cuándo tomó la decisión de llevar a Neymar: “Nos hemos reunidos muchos días y poco a poco resolvimos las dudas hasta sacar la lista final... Pero Neymar va a jugar si lo merece. Cada uno tiene que aportar su propia calidad para una cosa: ayudar a la selección a ganar la Copa del Mundo. No pido otra cosa. No quiero estrellas, sólo jugadores disponibles para ganar la Copa”.

El momento en que Ancelotti anuncia que Neymar formará parte del plantel de Brasil en el Mundial Silvia Izquierdo - AP

Neymar y los otros 25 jugadores convocados para el Mundial se incorporarán a la selección nacional el 27 de mayo en Granja Comary, Teresópolis. El 31, Brasil se enfrentará a Panamá en el Maracaná en un partido amistoso para despedirse de la afición brasileña, y partirá hacia Estados Unidos el 1 de junio.

Brasil también disputará un partido amistoso contra Egipto el 6 de junio en Cleveland. Su debut en la Copa del Mundo está programado para el 13 de junio contra Marruecos en Nueva Jersey.