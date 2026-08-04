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ABERG COBO, Axel Felipe,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ABERG COBO, Axel Felipe, q.e.p.d. - Carlos Aberg Cobo participa su fallecimiento y acompaña a Marta y a sus hijos Axel Javier e Ingrid en tan tristes momentos.
Aviso publicado en la edición impresa
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