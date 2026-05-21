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ABERG COBO, Mercedes,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Su inseparable hermana Verónica y sus sobrinos Verónica, María José, Jorge y Tomás Bunge y sobrinos políticos Gonzalo Edo, Francisco Pegoraro y Julia Cantini la despiden con enorme tristeza. Su amor, generosidad y calidez nos acompañarán siempre. Queridísima hermana, te voy a extrañar muchísimo.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d., falleció el 20-5-2026. - Su prima Eleonora Aberg Cobo y Emilio Abboud, junto a sus hijos y nietos despiden a Mercedes con mucha tristeza y acompañan a Juan Carlos y a su querida familia con cariño y oraciones.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d., falleció el 20-5-2026. - Su primo Carlos Aberg Cobo la despide, recordándola como una prima ejemplar, su sentido de familia, su educación, su generosidad y su alegría. Acompaño en estos tan tristes momentos a Juan Carlos, su fiel compañero, a su hija mayor Merceditas, a todos sus hermanos y también a Verónica, su inseparable hermana.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Inés de Elizalde, hijos y nietos despiden a Mercedes agradeciendo su generosidad y presencia amorosa, acompañando a Juan Carlos y familia con mucho cariño.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Eduardo Padilla, María Segura de Padilla y sus hijos despiden con tristeza a una gran señora y acompañan a Juan Carlos y a todos sus hijos con mucho cariño.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Magdalena Lasala de Aberg Cobo e hijos evocan con eterna gratitud el afecto que siempre recibieron de ella y acompañan a toda su familia, en especial a Juan Carlos, en su hondo pesar.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Aline, Arturo Karagozlu e hijos despiden con profundo dolor a su querida vecina y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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