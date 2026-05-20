Con turf, folclore y comida típica: el festival ideal para disfrutar en familia este fin de semana largo cerca de CABA

El último fin de semana largo de mayo cuenta con un evento especial para honrar la gastronomía y cultura de cada región del país; descubrí en qué ciudad se hará y cómo podés llegar en tren
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Llega una nueva edición de la Fiesta de las Provincias Argentinas, una feria que pretende enseñar y demostrar la cultura y gastronomía de cada distrito de nuestro país. En un contexto patrio, se llevará a cabo el sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo. Enterate dónde será y cómo llegar en pocos minutos desde la ciudad de Buenos Aires.
Fiesta de las Provincias Argentinas 2026
Este evento es organizado en su cuarta edición por Sabores y Artesanos. Tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro y el acceso estará disponible desde las 11 los tres días. La entrada es libre y gratuita.
Desde la organización de la feria explicaron que siempre acompañan con diferentes temáticas las tres jornadas históricas de turf del hipódromo; en esta ocasión, el Gran Premio 25 de Mayo.
El motivo de esta celebración es dar a conocer la gastronomía típica de cada provincia, sus costumbres, productos regionales y obras artesanales identitarias.
Cómo llegar a la Fiesta de las Provincias Argentinas
Si vivís en la ciudad de Buenos Aires, podés llegar en auto al Hipódromo de San Isidro por la avenida Centenario. Además, una opción económica y que puede contribuir a que no pierdas tiempo en hallar estacionamiento es el tren de la línea Mitre, ramal Tigre. En este caso debés bajar en la estación Acassuso.
Cronograma completo y por día
La apertura general es a las 11.00 horas. La celebración contará con food trucks con comidas típicas de nuestro país, productores regionales, gran paseo de artesanos y shows en vivo. Los espectáculos empezarán a partir de las 12.
Sábado 23 de mayo
- La Quinta Pata.
- Ballet Folclórico Ita Pucu.
- La Echeverriana.
- Alfredo Lafuente Banda.
- Somos Folklore.
- Leandro Rios.
- Alero Yana.
Domingo 24 de mayo
- Amamos la Danza.
- Sueños de Tradición.
- Los bienvenidos del Chámame Tropical.
- Ballet Folclórico Ita Pucu.
- Ballet Aitue.
- Los Soraire.
- Agrupación Folclórica La Nochera.
- Ballet Nahuen.
- De Amor y Cumbia.
Lunes 25 de mayo
Jornada especial “Gran Premio 25 de Mayo”.
- Turf desde las 12 horas.
- Shows desde las 12 horas.
- Ballet Quilla Sumaj.
- Ballet Renacer de los Sueños.
- Taller Folclórico Entrelazando Amistad.
- Agrupación folklórica Sueños del Alma.
- El Rancho de Cristina.
- Sol Suyana Gauchezca.
- La Paisanada.
- Agrupación Sembrando Tradiciones.
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