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ABERG COBO, Mercedes
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Hernán Vazquez y Gustavo Criscuolo despiden a Mercedes con gran pesar y acompañan a Juan Carlos y familia en este difícil momento. Y ruegan una oración en su memoria.
✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Marta Casanegra de Odriozola y sus hijos acompañan a Juan Carlos en este triste momento y rezan por el eterno descanso de Mercedes.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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