ABERG COBO, Mercedes

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Hernán Vazquez y Gustavo Criscuolo despiden a Mercedes con gran pesar y acompañan a Juan Carlos y familia en este difícil momento. Y ruegan una oración en su memoria.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Marta Casanegra de Odriozola y sus hijos acompañan a Juan Carlos en este triste momento y rezan por el eterno descanso de Mercedes.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa