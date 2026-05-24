Belgrano, un campeón con jugadores, DT y presidente que llevan la camiseta en la piel y hundieron a River

CÓRDOBA (enviado especial).- Esos minutos finales en los que River salió a flote en tantos partidos, esta vez fueron su hundimiento. Perdió una final en la que estuvo dos veces en ventaja ante un Belgrano que fue más resiliente, y que encontró en el banco, con los ingresos del eximio Mudo Vázquez y el letal Uvita Fernández, la llave para dar vuelta la historia. Dos goles en tres minutos, entre los 40 y los 43 del segundo tiempo, para el primer título en 121 años de vida. El fútbol argentino, que hace un año incorporó a Platense como nuevo campeón, ahora le hace lugar a un nuevo huésped en el cuadro de honor, este Belgrano que fue a sus raíces, al Ruso Zielinski, a Zelarayán, Vázquez y Rigoni, para ver crecer una ilusión que llegó más alto que nunca. En el año en que Córdoba tiene más representantes (4) que nunca en primera división, Belgrano amplía el mapa del fútbol argentino.

Golpe duro para River, más allá de que hace tres meses, cuando se fue Gallardo, tenía problemas más graves que ocuparse de cómo llegar a una final. Lo consiguió con Coudet, un poco a los tumbos, levantando a un plantel derrumbado, con parches, remiendos y algunos resultados milagrosos. “Somos un equipo luchador”, había dicho el día anterior Lucas Martínez Quarta, como máxima virtud de un equipo al que nunca le sobró fútbol.

Uvita Fernández y Mudo Vázquez, dos que ingresaron cuando Belgrano perdía 2-1 y fueron clave en la remontada Nicolas Aguilera - AP

La final fue tensa y emotiva, cumplió con lo que se le podía exigir. Y con un desenlace dramático. Porque River estuvo a poco más de cinco minutos de salir campeón. Pero en el fútbol, deporte colectivo por excelencia, a veces unas pocas piezas sirven para dar vuelta todo un entramado. A River le hizo mal la salida de Acuña, una vez más con el físico al límite. No estaba Viña, también lesionado. Ingresó Pezzella, Rivero se corrió al lateral izquierdo y Martínez Quarta pasó de segundo zaguero central. Belgrano se veía al borde del abismo y apeló a la sabiduría de Vázquez con la pelota y a la chispa de Fernández. La combinación de esos factores reescribió la final.

Vino la jugada clave: un pase del delantero que dio en la mano de Rivero separada del cuerpo y sancionada como penal por Falcón Pérez tras ser convocado por el VAR. Uvita lo ejecutó como un campeón, estirpe que volvió a mostrar tres minutos más tarde para empalmar un centro de Vázquez. River se enloqueció con Falcón Pérez por la sanción del penal y por una posible falta de Vázquez sobre Meza antes del segundo gol. El Mario Kempes era un polvorín.

El arranque de la final tuvo a un Belgrano atrevido y ambicioso, ante un River que le llevó unos minutos meterse en el partido, sobre todo por el sector del desorientado Bustos. A los tres minutos ya estaba amonestado Moreno por un foul sobre Zelarayán; mala noticia para un volante central que hizo un gran esfuerzo para recuperarse en una semana de un esguince en la rodilla derecha, infiltrada un ratito antes de comenzar el encuentro. Moreno le pidió jugar a Coudet, que accedió por tratarse de una final y porque la alternativa era el juvenil Lucas Silva, con solo 34 minutos en el Apertura.

Una imagen de la frustración de River, una vez consumada la derrota SEBASTIAN SALGUERO

Mientras sus compañeros intentaban acomodarse y agarrar la pelota, Beltrán cumplía con su hábito de sostener al equipo en momentos de zozobra. La elasticidad y la buena ubicación del arquero aparecieron para despejar un cabezazo de Passerini y un remate cruzado de Rigoni; otro de Zelarayán había salido desviado. Belgrano había salido a imponer condiciones en la final.

A River no le funcionaba el mediocampo y buscaba con pelotazos al infatigable Freitas, que continuamente se ofrecía con los desmarques. Longo y Sanchéz tapaban bien a Juan Cruz Meza y a Galván; Vera naufragaba y Moreno iba de acá para allá tapando agujeros. Belgrano dejaba salir con la pelota dominada a Rivero, el menos certero y preciso en el pase. River generaba muy poco juego, todo era muy forzado, las escasas cadenas de pases que intentaba se interrumpían rápidamente.

No encontraba la manera de desestabilizar a Belgrano, más allá de una corajeada de Freitas dentro del área y un centro que cruzó todo el arco. Hasta que llegó un cambio de frente de Martínez Quarta a Acuña, la cesión a Galván, que se vio beneficiado por un Rigoni que se pasó en el cierre y pudo servir la asistencia para la definición a un toque de Colidio. Iban 17 minutos y River se ponía en ventaja con la primera llegada profunda y bien coordinada.

Morales fue decisivo: anotó el gol del 1-1 y salvó el arco de Belgrano en la última jugada del partido X.com

River había demostrado dificultades para contrarrestar el juego aéreo de Belgrano, que llegó enseguida a la igualdad con un cabezazo de Morales, despegado de la marca de Moreno para conectar un córner de Zelarayán, el futbolista con mejor técnica de la final. El empate se ajustaba a lo que pasaba en la cancha; Belgrano no era menos que River.

El segundo tiempo fue más una final en lo relativo a la aspereza. Tapones altos y topetazos, como el que Passerini le dio a Pezzella y le pudo costar la segunda amarilla. River estaba más en forma y lo demostró con otra buena combinación entre Colidio y Galván para el 2-1. Quedaban 30 minutos por delante, la hora de la verdad. Y la influencia de las circunstancias, lo que resignó River con la salida de Acuña y lo que se potenció Belgrano con Vázquez y Fernández, que ya había salvado a su equipo en la semifinal ante Argentinos.

Coudet demoró los cambios y los hizo cuando la sombra de la derrota se agrandaba. Entraron Quintero, Salas y el intrascendente Páez, con los tres centrales (Pezzella, Martínez Quarta y Rivero) de centro-delanteros a la pesca de los centros de Juanfer. No hubo épica esta vez para River, se la quitó este Belgrano con jugadores, un presidente (Luis Artime) y un entrenador que llevan la camiseta en la piel.

Lo mejor de la final