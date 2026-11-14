SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ACHAVAL, Luisa Moreno Hueyo de. - Julio I. Quiroga y Magdalena Santamarina, junto a sus hijos e hijos políticos, despiden a la querida Luisa y acompañan a Agustín, a su ahijada Victoria y a toda la Flia. Achaval con sus oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa