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ACHAVAL, Luisa Moreno Hueyo de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ACHAVAL, Luisa Moreno Hueyo de. - Julio I. Quiroga y Magdalena Santamarina, junto a sus hijos e hijos políticos, despiden a la querida Luisa y acompañan a Agustín, a su ahijada Victoria y a toda la Flia. Achaval con sus oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
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