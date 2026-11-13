Cáncer de próstata: por qué es importante detectarlo a tiempo, los mitos que persisten y a qué edad empezar a controlarse

El temor al tacto rectal, el miedo al diagnóstico y la creencia de que, si no hay dificultades para orinar, no es necesario consultar son algunos de los prejuicios que llevan a muchos hombres a postergar los controles. Sin embargo, el cáncer de próstata, uno de los tumores más frecuentes en la población masculina, suele desarrollarse sin síntomas en sus primeras etapas.

¿A qué edad comenzar los chequeos? ¿Alcanza con un análisis de sangre? ¿Sigue siendo necesario el tacto rectal? En el marco de Noviembre Azul, el mes dedicado a concientizar sobre la salud masculina, especialistas consultados por LA NACION explican cómo detectar la enfermedad y tomar decisiones informadas.

Los especialistas recomiendan comenzar a evaluar los controles prostáticos entre los 45 y los 50 años, o antes si existen antecedentes familiares QUIRÓNSALUD - QUIRÓNSALUD

Cuándo empezar los controles

En términos generales, los hombres deberían comenzar a conversar con su urólogo sobre los controles prostáticos entre los 45 y los 50 años, explica Norberto Bernardo, jefe del Servicio de Urología del Hospital de Clínicas José de San Martín y director médico del Centro Argentino de Urología (CAU).

A quienes tengan antecedentes familiares, especialmente padres o hermanos con cáncer de próstata, o factores genéticos de riesgo, se les suele sugerir adelantar a los 40 años la primera evaluación.

La consulta comienza con una historia clínica que contempla los antecedentes familiares, los síntomas urinarios y el estado general de salud. A partir de esa información, el especialista puede indicar un análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA), una proteína producida por la próstata cuyos valores pueden aumentar ante distintas alteraciones.

La cirugía robótica y las nuevas técnicas de radioterapia buscan mejorar los resultados de los tratamientos y reducir sus efectos secundarios CDU

“Un PSA elevado no significa necesariamente que exista cáncer, ya que también puede aumentar por enfermedades benignas de la próstata”, aclara Bernardo. Por eso, el resultado debe interpretarse junto con otros factores, como la edad, los antecedentes y la evolución de los valores a lo largo del tiempo.

¿Y qué ocurre con el tacto rectal? Aunque continúa siendo una herramienta clínica muy útil en determinadas circunstancias, no necesariamente debe realizarse en todos los controles de rutina. Su indicación depende de las características y los riesgos de cada paciente.

“El objetivo no es hacerles todos los estudios a todos los hombres, sino desarrollar una estrategia de detección personalizada, basada en el riesgo individual”, señala el especialista.

Los mitos que todavía alejan a los hombres del consultorio

Para Bernardo, existen tres barreras especialmente frecuentes: el miedo al diagnóstico, el temor al tacto rectal y la preocupación por las posibles consecuencias del tratamiento. Muchos pacientes todavía asocian el cáncer de próstata con la pérdida de la función sexual o la incontinencia urinaria, aun cuando las alternativas terapéuticas actuales permiten abordar numerosos diagnósticos procurando preservar esas funciones.

Otro prejuicio habitual es creer que la ausencia de molestias urinarias equivale a tener una próstata sana. “El mensaje fundamental es que no debemos esperar a tener síntomas para consultar al urólogo. En sus etapas iniciales, el cáncer de próstata generalmente no produce ninguna manifestación clínica”, advierte.

El análisis de PSA es una de las principales herramientas de detección, aunque sus resultados no permiten confirmar ni descartar por sí solos la presencia de cáncer Peakstock

También persiste la idea de que todo diagnóstico de cáncer conduce inevitablemente a una operación. Bernardo aclara que algunos tumores de bajo riesgo pueden manejarse mediante vigilancia activa, una estrategia que consiste en realizar controles periódicos y reservar el tratamiento para cuando existan señales de progresión.

La importancia de detectar la enfermedad en una etapa localizada se refleja en las estadísticas internacionales. La supervivencia relativa a cinco años para los pacientes con cáncer de próstata localizado o regional se aproxima al 100%. Cuando existen metástasis a distancia, en cambio, disminuye considerablemente. El experto aclara que la supervivencia no es sinónimo de curación y que el pronóstico depende de múltiples factores.

Diagnósticos cada vez más precisos

Durante décadas, el PSA, el tacto rectal y las biopsias fueron las principales herramientas para detectar el cáncer de próstata. Hoy se suman métodos más precisos, como la resonancia magnética multiparamétrica, que permite identificar lesiones sospechosas y orientar las biopsias mediante su combinación con imágenes de ecografía en tiempo real.

La resonancia magnética y las nuevas técnicas de biopsia permiten identificar con mayor precisión las lesiones sospechosas y evitar procedimientos innecesarios

También se incorporaron tecnologías como la microecografía de alta resolución, que permite observar detalles del tejido prostático antes imperceptibles, además de biomarcadores, estudios genéticos y pruebas como el PET/CT con PSMA para evaluar la extensión de la enfermedad en determinados pacientes.

“El gran avance no consiste solamente en detectar más cánceres, sino en identificar mejor cuáles necesitan tratamiento y cuáles pueden vigilarse de manera segura”, resume Bernardo.

De la cirugía robótica a las nuevas radioterapias

Los cambios también alcanzaron al quirófano. La cirugía robótica permite realizar una prostatectomía radical —la extirpación de la próstata— mediante instrumentos articulados, visión tridimensional ampliada y movimientos de gran precisión. Esto facilita el trabajo sobre estructuras anatómicas delicadas y puede favorecer una recuperación posoperatoria más rápida y una menor pérdida de sangre.

Bernardo destaca especialmente una técnica denominada Retzius-sparing, que busca preservar determinadas estructuras de sostén de la vejiga y la uretra. En pacientes seleccionados, puede contribuir a recuperar antes la continencia urinaria.

Terapias focales: tratar el tumor sin intervenir toda la próstata

El urólogo Maximiliano López Silva destaca otro avance: las terapias focales, que buscan destruir únicamente la zona de la próstata donde se encuentra el tumor, preservando el tejido sano. Entre ellas se encuentran la ablación por microondas (TMA) y el sistema Focal One, que utiliza ultrasonido de alta intensidad (HIFU).

Estas técnicas están dirigidas a pacientes seleccionados con enfermedad localizada y buscan reducir el riesgo de incontinencia urinaria y disfunción eréctil. Sin embargo, todavía cuentan con menos evidencia de eficacia a largo plazo que la cirugía o la radioterapia, por lo que requieren un seguimiento estricto.

Las terapias focales permiten tratar zonas específicas de la próstata con el objetivo de preservar tejido sano y reducir el riesgo de incontinencia urinaria y disfunción eréctil

Para los pacientes con enfermedad avanzada también surgieron nuevas alternativas, como terapias hormonales, medicamentos dirigidos a alteraciones moleculares específicas y radiofármacos, entre ellos el lutecio-177 dirigido al PSMA. Su utilización depende de las características del tumor y de evaluaciones específicas de cada paciente.

Una cirugía a distancia, por primera vez en el país

Parte de estas transformaciones ocupará un lugar central en el 43.º Congreso Mundial de Endourología y Uro-Tecnología (WCET 2026), que se realizará del 14 al 18 de diciembre en Buenos Aires. El encuentro se celebrará por primera vez en la Argentina y reunirá a más de 240 disertantes internacionales.

Uno de los acontecimientos previstos será una telecirugía robótica presentada por los organizadores como la primera de su tipo en el país. El cirujano Vipul Patel, director médico del Global Robotics Institute de AdventHealth, en Orlando, Estados Unidos, operará desde Buenos Aires a un paciente que estará en un quirófano de Córdoba, acompañado por un equipo médico local. El procedimiento se realizará mediante un robot controlado a distancia a través de una conexión de datos y será transmitido a los asistentes.

“Venimos coordinando este trabajo desde hace bastante tiempo. Será un hito muy importante tanto para el Congreso Mundial como para Argentina”, anticipó Patel a LA NACION.