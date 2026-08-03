SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ACHORENA, Juan María de, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 2-8-2026. - Su hija Isabel de Anchorena y Federico Zorraquin, sus nietos, Isabel y Lucas Loviscek, Federico Aníbal y Valentina Ross, Elisa e Ignacio López Basavilbaso, Bautista y Enya Zavalía, Rocío, Trinidad María y Raúl Chardon, sus bisnietos Jerónimo, Iván, Agustín e Isabel Paulina Loviscek, Hilario, Zenón y Nicanor Zorraquin, Rafael y Simón López Basavilbaso y Renata Blaquier, despiden al querido Pachos con la certeza de que ya comparte la gloria de Dios y agradecidos por su vida de padre, suegro, abuelo y bisabuelo.

Avisos fúnebres

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