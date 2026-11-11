SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AGUER, Héctor, monseñor. - Lola Drago de Madariaga y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Agradecen haber compartido su permanente ejemplo de vida cristiana. Elevan sus oraciones por su llegada a la casa del Padre y acompañan con afecto a sus familiares y amigos.

✝ AGUER, Héctor R., monseñor. - Eduardo y M. Eliana Larrain de Santamarina, hijos y nietos despiden al pastor y amigo con mucho afecto.

Avisos fúnebres

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