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AGUER, Héctor
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AGUER, Héctor, monseñor. - Lola Drago de Madariaga y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Agradecen haber compartido su permanente ejemplo de vida cristiana. Elevan sus oraciones por su llegada a la casa del Padre y acompañan con afecto a sus familiares y amigos.
✝ AGUER, Héctor R., monseñor. - Eduardo y M. Eliana Larrain de Santamarina, hijos y nietos despiden al pastor y amigo con mucho afecto.
Aviso publicado en la edición impresa
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