El líder de Vox dio una entrevista en la TV pública española, llevó a su público y desató revuelo político antes de las elecciones

Una entrevista que brindó el líder del partido de derecha Vox, Santiago Abascal, al programa de la TV pública española La Revuelta causó un terremoto político en el país luego de que los arreglos con la producción expusieran desacuerdos y tensiones.

La conversación entre Abascal y el conductor David Broncaro se emitió en la noche del lunes. La Revuelta pactó entrevistas con los candidatos a las elecciones del 29 de noviembre en el país y la de Abascal, sin dudas, fue el que más dio que hablar.

Se tocaron temas como violencia de género, inmigración y la dictadura de Francisco Franco, en un ida y vuelta en el que se notó la incomodidad de Broncaro ante una tribuna colmada de militantes de derecha. Y es que Abascal llevó a su propio público al estudio.

El incómodo momento entre Broncaro y Abascal

“Hemos hablado con el equipo del invitado, y nos pidieron, por temor al público habitual, que se encargarían ellos. Y ellos se han encargado de traerlo a través de una agencia. Nos ha parecido bien. Si no posiblemente me habrían apoyado a mí. Estamos orgullosos de nuestro público, son los mejores”, explicó Broncaro luego de que se revelara que el líder de derecha seleccionó al público. Según publicó El País, muchos en esta nueva audiencia reconocían no haber visto el programa nunca.

Hacia el final del programa, el conductor confesó frente a todos, después de que el público aplaudiera y gritara en apoyo a Abascal durante la entrevista: “Me plantea dudas, me preocupa y me da reparos la decisión, porque tus opiniones han tenido un apoyo unánime y por eso parece que van a ser validadas. Si hubiera un público aleatorio, habría opiniones que no te aplaudirían. Y este no es el real”.

Santiago Abascal THOMAS COEX - AFP

El público agasajó a Abascal como un grito de “¡presidente!" y aplaudió cada frase que decía, sin importar los argumentos o la veracidad de los datos que presentaba. Hubo respuestas vagas como “también hay hombres que aman a las mujeres”, al hablar de la violencia de género, o " da igual” sobre su opinión sobre el franquismo.

“Que no quede una intervención sin aplauso”, dijo, frustrado, el presentador. “La culpa de tu público es nuestra”, reconoció Abascal. La tensión fue creciendo a partir de allí.

Casi al final, Broncano se mostró afectado por los comentarios que el partido había vertido contra el dinero gastado para el programa comparándolos con las ayudas gubernamentales contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Segundos antes de terminal el programa, Abascal advirtió: “Yo sí te voy a desear suerte, porque la vas a necesitar”. Luego justificó esta frase, al decir que en realidad era humor, que era lo que faltó en ese programa. “Es el punto de cómico que me sale, que es el que has perdido en la entrevista”.

Revuelo político

Las reacciones de la política no tardaron en llegar, sobre todo del oficialismo, en la recta final de la campaña electoral de cara a los comicios del 29 de este mes. “Es grave lo que vimos”, dijo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una entrevista en RNE. “Me parece absolutamente inaudito que alguien vaya a la radiotelevisión pública y se traiga su propio público. Fue un aperitivo de lo que puede ser la extrema derecha en el gobierno”, sumó.

Por su parte, ministra de Sanidad, Mónica García, escribió un mensaje en X. “RTVE ha hecho con Abascal lo que Abascal nunca haría con una mujer trans, un migrante, un homosexual, una mujer víctima de violencia sexual, un nieto de un republicano en una fosa común, una política de izquierda, un niño palestino, un sin hogar, una familia musulmana y un sinfín de personas a las que VOX y los ultras deshumanizan a diario para hacer su política de odio de mierda”, disparó la funcionaria.

RTVE ha hecho con Abascal lo que Abascal nunca haría con una mujer trans, un migrante, un homosexual, una mujer víctima de violencia sexual, un nieto de un republicano en una fosa común, una política de izquierdas, un rojo, un niño palestino, un sin hogar, una familia musulmana y… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 9, 2026

El PSOE, el partido que lidera el presidente del país, Pedro Sánchez, consideró: “Nos dio una foto de la España que podríamos ser en el hipotético caso de que llegase al Gobierno”. Según fuentes del Ejecutivo citadas por El País, el partido resaltó la “incoherencia” de que el líder de la ultraderecha llamara a Sánchez “dictador en la televisión pública”, al mismo tiempo que evitaba opinar sobre la dictadura franquista.