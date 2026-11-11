Juan Darthés, condenado a prisión por abuso pero de compras en Río de Janeiro, ¿por qué nunca fue arrestado?

A seis meses de haber sido condenado a seis años de prisión por abuso, se filtraron imágenes de Juan Darthés de compras en un shopping de Río de Janeiro. Es que, aunque la condena a un régimen semiabierto por estupro tras la denuncia realizada por Thelma Fardin en el 2018 está firme, el actor aún no durmió nunca en la cárcel ni fue detenido, ya que presentó un recurso de queja sobre el que la Justicia de Brasil aún debe resolver.

En el video, que se difundió a través de las redes sociales del ciclo conducido por Yanina Latorre SQP, se puede ver a Juan Pacífico -tal es su verdadero nombre- de compras en un local de indumentaria con un jean oscuro, gorra negra y dos bolsas de en la mano, acompañado por su mujer María Leone, que habla por teléfono. “Darthés de compras en Río, iba mirando para abajo y no se sacaba la gorra”, escribieron en las historias del programa de América.

Juan Darthes fue grabado en una tienda de ropa en Río de Janeiro

Con condena, pero sin prisión

A principios de mayo, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los planteos presentados por la defensa y confirmó (por tercera vez, ya lo había hecho en 2024 y 2025) la condena a Pacífico a seis años de prisión en régimen semiabierto, es decir que es decir que durante el día podría salir a trabajar o estudiar y deberá regresar a la noche a la penitenciaría. Dicho beneficio se le otorga en el vecino país a los no reincidentes que deben cumplir condenas de entre cuatro y ocho años de cárcel. Sin embargo, el actor no pasó ni una noche en el penal.

Martín Arias Duval, abogado de Fardin junto con Carla Junquera, explicó en su momento a LA NACION que aún hay un paso procesal pendiente para llevar al actor tras las rejas: “Queda una suerte de recurso de queja por recurso denegado, que muy rara vez se concede. Ya lo presentó y por eso la prisión no se hace efectiva”. Dicho recurso lo presentó apenas se hizo firme la condena. “Lo único que puede discutir a esta altura es la competencia federal para juzgarlo, pero eso ya se planteó al inicio y fue resuelta negativamente para él, confirmando la competencia federal”, dijo el letrado y agregó “No está detenido ni duerme en la cárcel, tiene que resolverse por recurso denegado”.

En caso de que la Justicia rechace el recurso presentado -los representantes de Thelma confían que así será, aunque no saben cuándo ocurrirá- Darthés será encarcelado y dormirá, por primera vez desde que comenzó el proceso en diciembre del 2018, privado de su libertad.

Historia

Thelma Fardin hizo pública su denuncia radicada en Nicaragua por violación contra Juan Darthés (por un hecho ocurrido en el 2009 en el mencionado país en medio de una gira de la tira Patito Feo) en 2018, durante una conferencia de prensa con el colectivo Actrices Argentinas. De inmediato el acusado se fue a Brasil -país en el que nació- debido a que allí no había posibilidad de que fuera extraditado.

Tres años después, la causa pasó al fuero brasileño y dos años más tarde hubo un fallo en primera instancia que establecía que el imputado debía ser absuelto. Es importante remarcar que la sentencia en ese momento no negaba el abuso, sino que ponía en duda que hubiera habido acceso carnal.

Al año siguiente, en junio de 2024 el juzgado falló en segunda instancia, esta vez declarando culpable al actor y condenándolo a seis años de prisión. En 2025, la decisión fue ratificada por segunda vez y en mayo de este año igual, ya por tercera vez. Ya no quedan más instancias de apelación, solo el recurso presentado a mediados de mayo sobre el que aún se aguarda que la Justicia resuelva.

En primera persona

Entrevista a Thelma Fardin y Nicolás Riera. Estan por estrenar Motorhome en teatro Soledad Aznarez

“Es muy reparador, no solo en términos personales, sino también es mostrar que es posible conseguir justicia en este tipo de casos que son tan complejos en términos probatorios”, dijo Thelma Fardin en diálogo con LN+ al día siguiente de que la Justicia ratificara la condena por tercera vez. Para ella el recorrida fue “una carrera de obstáculos”, pero en más de una ocasión aseguró que a pesar del recurso que aún queda por resolver, se sentía orgullosa del camino recorrido y aliviada.

Actualmente está enfocada en sus estudios de derecho y está en pareja con su colega Nicolás Riera. “Me quiero ganar la vida desde ahí (la abogacía). Estoy muy enfocada en eso, construyendo mi familia y dejando esto finalmente atrás con una victoria tras otra, porque la verdad que los últimos años han sido todas buenas noticias en relación a esta causa”, dijo sobre su presente.