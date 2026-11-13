SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AGUER, Héctor, reverendísimo monseñor. - María Frederking White participa su partida, fue un sacerdote cabal, fiel a sus principios, le agradece al Señor el regalo de su vida y lo encomienda a sus amados Jesús y su Santísima Madre.

Avisos fúnebres

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