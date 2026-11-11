SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AGUER, Héctor Rubén, Mons. - La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas lamenta profundamente el fallecimiento de su académico de número, monseñor Héctor Rubén Aguer, y expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos. Ruega una oración en su memoria.

✝ AGUER, Héctor Rubén, monseñor, arzobispo emérito de La Plata, q.e.p.d. - Gracias por sus enseñanzas, su amor a la verdad, a la liturgia y desapego de los bienes terrenales. Siempre lo recordaré con admiración, profundo respeto y afecto. Pat Dinale.

✝ AGUER, Héctor Rubén, monseñor, arzobispo emérito de La Plata. q.e.p.d. - El intendente municipal de La Plata, Julio Alak y la comunidad participan con profundo pesar el fallecimiento de monseñor Héctor Aguer, quien estuvo al frente de la Arquidiócesis de La Plata durante 18 años, manteniendo siempre un vínculo muy cercano con la ciudad y sus instituciones. Lo recuerdan con enorme afecto y admiración por su sapiencia, generosidad y el gran aporte que hizo a la Iglesia argentina. Acompañan con su más sentido pésame a su familia y allegados en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa