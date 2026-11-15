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AGUER, Héctor Rubén

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AGUER, Héctor Rubén, monseñor gran prior de honor, q.e.p.d. - El lugarteniente de la Pontificia Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén S.E. Gustavo A. Arigós, el gran prior de la orden S.E.R. monseñor Alejandro Giorgi, el consejo de la orden, los lugartenientes de honor S.S.E.E. Isidoro Ruiz Moreno, Eduardo Santamarina y Juan Francisco Ramos Mejía y todos los miembros e integrantes de la lugartenencia en la Argentina participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera su gran prior (1998-2019) y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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