SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AGUILAR PEÑALVA de CANZIANI, María del Carmen, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño a Héctor, sus queridos hijos y nietos. Los queremos mucho. Flia. Méndez Paz.

AGUILAR PEÑALVA, María del Carmen, q.e.p.d. - Con profunda tristeza nos despedimos de la querida Carmen, a quien recordaremos con enorme cariño. Abrazamos fuerte a Héctor, Caro, Wen, Magui, Jose y a toda la familia. Cristián Francos y familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa