LA NACION

AGUILAR PEÑALVA, María del Carmen

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AGUILAR PEÑALVA de CANZIANI, María del Carmen, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño a Héctor, sus queridos hijos y nietos. Los queremos mucho. Flia. Méndez Paz.

AGUILAR PEÑALVA, María del Carmen, q.e.p.d. - Con profunda tristeza nos despedimos de la querida Carmen, a quien recordaremos con enorme cariño. Abrazamos fuerte a Héctor, Caro, Wen, Magui, Jose y a toda la familia. Cristián Francos y familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Las últimas horas de Hayden Panettiere: cómo fue encontrada, qué reveló la autopsia y sus últimos mensajes
    1

    Las últimas horas de Hayden Panettiere: cómo fue encontrada, qué reveló la autopsia y sus últimos mensajes

  2. Qué se sabe de la muerte de la actriz Hayden Panettiere
    2

    Qué se sabe de la muerte de la actriz Hayden Panettiere

  3. Dos abogadas piden que la Justicia les habilite otro mandato en el Consejo de la Magistratura
    3

    Polémica por la reelección: dos abogadas piden que la Justicia las habilite a buscar otro mandato en el Consejo de la Magistratura

  4. Milei dio un discurso en homenaje a San Martín: “Hay algunos que quieren volver al pasado”
    4

    Milei dio un discurso en homenaje a San Martín: “Hay algunos que quieren volver al pasado”