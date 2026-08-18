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AGUIRRE LYNCH, Carlos M.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AGUIRRE LYNCH, Carlos M., q.e.p.d. - Martín Aguirre, Adela Ruete de Aguirre y sus hijos Martin S., Agustina y Sven, Santiago y Paulina, Alejandro y Agustina junto con sus fieles y queridos colaboradores Tomás Lanusse, Gladys Perez e Iván y Néstor Oneto, participan el fallecimiento de una gran persona, caballero cabal, alegre y generoso y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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