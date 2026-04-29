SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AGUSTONI, Reinaldo, - Hernán y Ana Agustoni y familia despiden a su querido primo Reinald y acompañan a toda su familia con amor.

✝ AGUSTONI, Reinaldo. - Ana y Gustavo Bossert despiden a su querido amigo con pena y abrazan a Josefina y familia en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa