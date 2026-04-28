Marcha de la CGT: cuándo es la movilización por el Día del Trabajador

Este jueves 30 de abril la Confederación General del Trabajo (CGT) marchará a Plaza de Mayo en conmemoración del Día del Trabajador. La convocatoria es a partir de las 15 y la consigna es “trae tu bandera argentina”.

“Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina. Quienes, día tras día, sostenemos en alto nuestra bandera para construir una Patria justa, libre y soberana. Marchamos porque, como rezaba Francisco, el trabajo es con derechos o es esclavo. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste”, señaló la central obrera a través de sus redes sociales.

La CGT convocó a una marcha este jueves 30 de abril por el Día del Trabajador

El anuncio de la marcha se concretó a principios de abril tras una reunión del consejo directivo en la sede de Azopardo 802. Fue allí que la plana mayor de la central obrera coincidió en advertir un “aumento del malestar social” a raíz del rumbo económico del Gobierno.

La marcha será para reclamar por la situación económica del país. Cristian Jerónimo, Secretario General de la CGT, hizo una fuerte crítica contra el Gobierno este martes 27 de abril, lo que adelanta algunos de los reclamos que hará la central obrera este jueves. “El pueblo argentino en su conjunto la está pasando mal. Está sufriendo. Que se den cuenta, que abran los ojos y que dejen de mirar su metro cuadrado. Lo que pasa en Balcarce 50 no es la realidad de lo que está pasando en la Argentina. La inseguridad crece, la gente tiene hambre y no llega a fin de mes con costos de vida altísimos. La gente perdió un montón de derechos, retrocedió en un montón de cuestiones en su vida diaria”, dijo en diálogo radial. Y concluyó: “Es una mentira lo que plantea este Gobierno. Lamentablemente, ese es el Gobierno que nos toca. Nosotros reivindicamos la democracia y vamos a trabajar para construir y aportar a la construcción de una alternativa política”.

Las declaraciones de Cristian Jerónimo en contra del Gobierno y la situación económica Noelia Guevara

En tanto, también se llevará a cabo una celebración religiosa ecuménica en honor al papa Francisco, cuyo aniversario de muerte fue el pasado 21 de abril. El triunviro Jorge Sola confirmó a principios de mes que se conmemorará al sumo pontífice y “la relación que ha tenido en defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales”. En ese sentido, se hará una misa y una movilización por paz, pan y trabajo a Plaza de Mayo.

A su vez, se espera que en la movilización se haga hincapié en la reforma laboral que impulsó el Gobierno nacional y que se aprobó en el Congreso en febrero de este año. Tras su sanción, la CGT acudió a la Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la normativa, principalmente por las limitaciones que presenta sobre el derecho a huelga.

La marcha de la CGT será a Plaza de Mayo Rodrigo Néspolo

El pasado 23 de abril, la Cámara del Trabajo volvió a dejar vigente la reforma laboral al dejar en efecto suspensivo a la apelación del Estado Nacional contra la medida cautelar decretada por el juez Horacio Ojeda que frenó más de 80 artículos de la normativa. De esta manera, la iniciativa aprobada en el Congreso está en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Días después, la central obrera presentó una serie de impugnaciones contra la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por esta decisión. Además, reclamó la recusación de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, los firmantes de la sentencia que revirtió la medida cautelar del juez Horacio Ojeda, por “falta de imparcialidad”. En ese sentido, podría intervenir la Corte Suprema para resolver la cuestión de fondo.