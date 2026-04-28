Hazaña en el Everest: alpinistas nepalíes reabren una ruta clave de subida tras el bloqueo de una gigante torre de hielo

KATMANDÚ, Nepal.– Un grupo de guías nepalíes reabrieron este martes la ruta que conduce a la cumbre del Everest, que se encontraba bloqueada desde hacía dos semanas por un enorme bloque de hielo que podía retrasar y poner en peligro los ascensos.

Un grupo de alpinistas del más alto nivel, denominados “icefall doctors” o expertos en cascadas de hielo, empezó a mediados de marzo a equipar con cuerdas las laderas del techo del mundo, como es habitual antes de cada temporada. Pero su avance llevaba dos semanas bloqueado por la presencia de un serac –un enorme bloque de hielo– en la temible Cascada de Hielo del Khumbu, que abre la ruta nepalí hacia la cumbre del Himalaya.

Montañistas en los Himalaya

“Un equipo de 21 personas, incluidos ocho expertos en cascadas de hielo, subió esta mañana, abriendo la ruta hasta el campamento 1”, declaró a la AFP Lakpa Sherpa, de la agencia de viajes 8K Expeditions, que coordinaba la operación.

“El serac sigue ahí, así que el riesgo persiste... Esperamos que se derrita pronto”, advirtió luego.

Riesgo de avalancha

El serac entre el campo base y el uno es inestable y supone un riesgo para los escaladores, explicó Himal Gautam, del Departamento de Montañismo de Nepal.

Las autoridades trabajan con alpinistas y organizadores de expediciones para evaluar la situación, mientras cientos de escaladores y sus guías esperan en el campamento base sin poder avanzar.

Según el departamento, se han expedido 410 permisos a alpinistas extranjeros para intentar llegar a la cumbre del Everest durante la temporada de escalada de primavera, que termina a finales de mayo.

Tareas de rescate para llegar a cientos de excursionistas que quedaron atrapados en el Monte Everest, el Tíbet, el 5 de octubre de 2025 Lingsuiye - Xinhua

Los “icefall doctors”, los guías de élite que trazan cada año la ruta de ascenso colocando cuerdas y asegurando escaleras de aluminio sobre las grietas, suelen terminar su tarea a mediados de abril.

El Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha, que desplegaría al equipo para trazar la ruta, tiene previsto evaluar el serac mediante un reconocimiento aéreo.

Vista panorámica del Monte Everest Daniel Prudek - Shutterstock

Otro antecedente

En 2023, tres guías nepalíes perdieron la vida tras ser golpeados por un bloque de hielo mientras se encontraban en la cascada de Khumbu.

En 2014, un fragmento del glaciar se desprendió de la montaña y causó una avalancha de hielo que mató a 16 guías sherpas que subían cargando los equipos de sus clientes. Fue uno de los desastres más letales en la historia de los ascensos al Everest.

La principal ruta nepalí

El serac forma parte de la Cascada de Hielo del Khumbu, un glaciar en constante movimiento con profundas grietas y enormes masas de hielo colgantes que pueden alcanzar el tamaño de un edificios de 10 pisos. Se considera una de las secciones más difíciles y traicioneras del ascenso.

“Todavía no estamos enviando gente allá arriba”, indicó Lukas Furtenbach, de Furtenbach Adventures, diciendo que espera la luz verde del comité que ha desplegado a los expertos.

Montañistas en el Monte Everest GETTY IMAGES

Escalado por primera vez en 1953, el Everest atrae cada temporada a un número creciente de alpinistas, ya sean escaladores experimentados o principiantes en busca de sensaciones fuertes, hasta el punto de que algunos pasos estrechos quedan bloqueados por atascos humanos que ponen en peligro la seguridad de las cordadas.

Unas 700 personas alcanzaron la cumbre del Everest el año pasado por la vertiente nepalí, según el Ministerio de Turismo de Nepal, y un centenar más por la vertiente norte, a través de China. La Cascada de Hielo del Khumbu es por donde empieza la ruta nepalí más utilizada para alcanzar la cumbre del Himalaya.

Agencias AP y AFP