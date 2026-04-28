Cosecha récord y rutas colapsadas: los puertos del Gran Rosario quedaron atrapados en la congestión

ROSARIO.- La postal se repitió este martes 28 de abril. Largas filas de camiones congestionan los accesos al cordón agroindustrial del norte de esta ciudad. Las demoras se extendieron sobre los principales corredores viales de la región y obligaron a las autoridades provinciales a pedir “paciencia y precaución” a los conductores.

Rafael Rodríguez, referente de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), describió el escenario como “muy cargado de camiones” y detalló los puntos críticos: el kilómetro 30 en el acceso a la Ribera, el kilómetro 19 en San Lorenzo Norte y el kilómetro 14, aunque este último con menor intensidad. El nudo más complicado, según el funcionario, se concentra sobre la ruta nacional 11, que opera como derivador principal hacia las terminales portuarias. Las demoras también se registraron en la Autopista Rosario–Santa Fe, la ruta nacional A012, la ruta 91 y la ruta 10. El camino de la Cremería permanece cerrado por obras.

Rodríguez admitió que el fenómeno es inusual. “No venía ocurriendo esto en las semanas previas, se empezó a evidenciar anoche y no sabemos exactamente el motivo”, indicó. Y apuntó que la congestión podría estar vinculada a decisiones logísticas del sector agroexportador.

Congestión de camiones por la cosecha en la zona de puerto San Martín Marcelo Manera

Las lluvias que afectaron a la región en los días previos demoraron las tareas de cosecha en amplias zonas productivas de Santa Fe y el sur cordobés. Con la mejora en las condiciones climáticas, la reactivación de la trilla generó un efecto embudo: miles de camiones cargados con maíz y soja convergieron al mismo tiempo sobre las terminales del Up-river.

Impacto

El fenómeno no es nuevo. Cada vez que un período de lluvias frena la recolección, la reanudación posterior produce un pico de flujo que desborda la capacidad de absorción de los puertos y satura los accesos viales. En esta oportunidad, el impacto se amplifica por el volumen excepcional de la campaña 2025/26. Vale recordar que la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó una cosecha total de granos de 160 millones de toneladas.

Días antes, tras el fin de semana largo de Semana Santa, se había registrado el ingreso de más de 6200 camiones en una sola jornada, el récord de la temporada. Las filas se extendían sobre la ruta 10, en su cruce con la ruta 11, entre Puerto General San Martín, Capitán Bermúdez y el barrio San Sebastián.

Este martes 28 de abril, a las 7 de la mañana, había 5519 camiones en las playas de las terminales del Up-river. La cifra representa un 22% más que los 4531 registrados en la misma fecha del año anterior Marcelo Manera

Los datos de posición de camiones que publica la BCR en base a información del Centro de Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines (Cecoa) confirman la magnitud del movimiento. Este martes 28 de abril, a las 7 de la mañana, había 5519 camiones en las playas de las terminales del Up-river. La cifra representa un 22% más que los 4531 registrados en la misma fecha del año anterior.

El dato más relevante es la composición de esa fila. La soja domina con 4194 camiones, un 76% del total y un 22% por encima del mismo día de 2025. El maíz, que encabezó el flujo durante marzo, retrocedió a 970 unidades. El trigo sumó 264 camiones —un 129% más que el año pasado—, el girasol aportó 25 —un salto del 582% interanual— y el sorgo registró 42.

El acumulado del año alcanza 375.566 camiones, un 28% más que los 293.982 del mismo período de 2025. En abril, el total mensual suma 91.105 unidades, por debajo de las 117.384 que habían ingresado al mismo punto de marzo, cuando el maíz temprano marcó su pico de descarga con 82.654 camiones acumulados en ese mes. La soja, en cambio, pasó de 18.331 camiones en marzo a 36.363 en abril: se duplicó.

Los números de la cosecha 2025/26 explican la presión sobre el sistema. Según la BCR, en el primer cuatrimestre de 2026 se exportaron 40 millones de toneladas de granos y derivados, un 11% por encima del récord anterior, de 2022. Solo en marzo y abril, los embarques de maíz promediaron 5 millones de toneladas mensuales, una cifra nunca antes alcanzada.

La BCR estimó una producción de maíz de 67,6 millones de toneladas y una cosecha total de 160 millones de toneladas. El avance de la recolección a nivel nacional alcanza el 32% de la superficie objetivo. Los datos de posición de camiones confirman lo que el sector anticipaba: la soja de la nueva cosecha ya llegó a los puertos y su flujo se intensificará en las próximas semanas.

En paralelo, las exportaciones de semilla de girasol en bruto crecieron un 1648% interanual en el primer cuatrimestre, impulsadas por la demanda europea. La Argentina concentra el 30,6% de las importaciones de semillas de girasol de la Unión Europea, cuando un año atrás ese porcentaje era del 1%.

Camiones en la zona de puerto San Martín; se duplicó el ingreso de unidades con soja Marcelo Manera

El flujo de camiones hacia el Gran Rosario podría ser un 80% superior al promedio de la última década, según las proyecciones de la BCR publicadas a fines del año pasado. En un día pico, entre 10.000 y 15.000 camiones convergen sobre la zona portuaria.

El gobierno de Santa Fe implementó en marzo el sistema Stop 5.0, una plataforma digital que asigna turnos y bandas horarias a los transportistas para ordenar el ingreso a las terminales. Según datos oficiales, el 90% de los camiones ya llega con turno asignado.

El sistema establece un anillo de control de 30 kilómetros alrededor de las terminales. Los camiones no pueden ingresar al área portuaria con más de dos horas de anticipación respecto de su turno. Desde el 15 de abril, la APSV aplica fiscalización plena con multas y eventuales bloqueos para los infractores reiterados. El operativo involucra cinco ministerios, 235 efectivos de seguridad y una inversión de 100 millones de pesos.

El volumen de la cosecha récord, combinado con el efecto de acumulación posterior a las lluvias, desbordó la capacidad del sistema para regular el flujo. Las obras viales en ejecución —incluido el tercer carril de la autopista a Santa Fe y la pavimentación del Camino de la Cremería— agravan el cuadro al reducir carriles en tramos clave. El Gran Rosario concentra más del 70% de las exportaciones argentinas de granos y subproductos. Cerca de dos millones de camiones transitan la región durante cada campaña. La dependencia del transporte carretero, la limitada capacidad de almacenamiento intermedio y la insuficiente infraestructura vial convierten cada pico de cosecha en un problema recurrente.

Desde el sector logístico advierten que la situación debería normalizarse a medida que las terminales absorban el volumen acumulado. Pero los datos de la BCR muestran que el ingreso de soja ya se duplicó respecto de marzo y continuará en ascenso durante mayo, cuando la cosecha gruesa alcance su pico de recolección.