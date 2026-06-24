1
ALAM, Roberto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALAM, Roberto, Tte. Nav., q.e.p.d., 19-6-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Wang Chuanfu, presidente de BYD: “BYD se convertirá en el fabricante de automóviles número uno del mundo en 5 años”
- 3
Calles desiertas, agobio y un debate sobre el uso del aire acondicionado: así vivió Francia el día más caluroso de su historia
- 4
La Unión Europea prohíbe a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano en los vuelos