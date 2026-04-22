ALBA POSSE, Beatriz María,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALBA POSSE de HARIRI, Beatriz María, q.e.p.d. - Eugenio Miari y familia lamentamos la partida de nuestra querida Beatriz.

✝ ALBA POSSE de HARIRI, Beatriz María, q.e.p.d. - Despiden con cariño a Beatriz. Guillermo Miari y familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa