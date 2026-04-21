Sofía Clerici, la modelo que protagonizó el escándalo con Insaurralde en el Mediterráneo, anunció su embarazo

A casi tres años de la polémica que se desató por las fotografías que mostraban al entonces intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, junto a Sofía Clerici en un yate en Marbella, la modelo anunció su embarazo en redes sociales.

Con una imagen que muestra un cochecito de bebé de la marca de lujo italiana Gucci, la influencer compartió una serie de fotografías para darles a conocer la noticia a sus seguidores.

El posteo de Sofía Clerici

“Ya tenemos nave”, detalló ella en la descripción del posteo. “Hace muchos años viene contando que quiere ser mamá y que seguramente era este año”, escribió otra usuaria, comentario al que ella le dio like. “Qué bella sorpresa”, “Hermosa noticia”, “Te sigo y estaba esperando esto” y “Amiga, te felicito” fueron otros de los comentarios.

Clerici saltó a la fama en 2023, cuando se difundieron las fotos junto a Insaurralde en Europa. Modelo y empresaria —es dueña de una marca de lencería que lleva su nombre—, había confirmado la relación en ese momento con imágenes y mensajes sobre el vínculo.

Oriunda de la localidad bonaerense de San Nicolás, se presenta en redes como una figura pública y emprendedora. Su exposición mediática comenzó en 2012, tras ser tapa de la revista Playboy. Desde entonces, construyó un perfil vinculado a viajes, autos de alta gama —suele mostrarse con su Ford Mustang, al que llama “La Bestia”— y promociones de marcas de lujo, además de contenidos asociados a su propia línea de lencería.

Ese mismo año, fue invitada al ciclo Animales Sueltos (América TV), que conducía Alejandro Fantino, donde protagonizó un escándalo luego de que Miriam Lanzoni, pareja en aquel entonces del periodista, lo acusara de coquetear con la joven durante el programa.

Sofía Clerici y Martín Insaurralde.

En 2017, la modelo quedó envuelta en otro escándalo, esta vez de tinte político, al ser vinculada amorosamente al exgobernador Daniel Scioli, mientras el actual ministro de Turismo se encontraba en pareja con la modelo Gisela Berger.

Fue la propia Berger quien acusó por X a Scioli de haberle sido infiel con Clerici, según conversaciones privadas que ella misma reveló en aquel entonces por la red social. El escándalo se dio luego de que se conociera también el embarazo de Berger y mientras el exgobernador era una de las cartas del kirchnerismo como posible primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires.

Situación judicial

La Justicia avanza desde hace años sobre los movimientos financieros vinculados al entorno de Insaurralde y a la propia Clerici. Un allanamiento en su domicilio en Nordelta derivó en el secuestro de más de 600.000 dólares no declarados.

Ahora, los investigadores buscan determinar si fue el jefe comunal quien le dio ese dinero a Clerici. La modelo pidió a la Justicia que se lo devolviera, con la intención de entrar en el blanqueo que promovió el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la medida fue apelada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y por la fiscalía a cargo de Sergio Mola, que pretende investigar esos fondos como parte de un posible delito de lavado.