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ALBARELLOS, Irma Herminia,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALBARELLOS, Irma Herminia, q.e.p.d. - La comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina lamenta su fallecimiento y acompaña a su hijo, el director Fernando Hernandez y a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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