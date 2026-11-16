SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALBERTI, Jorge Enrique, Dr., q.e.p.d. - Chichita, Patricia, Claudia, Fabio, sus nietos y bisnietos te agradecen por tantos años de amor, momentos compartidos y recuerdos inolvidables. Tu cariño, tus valores y tu ejemplo seguirán siempre presentes.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa