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ALGARRA, Andrés Adrián,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALGARRA, Andrés Adrián, q.e.p.d. - Con profunda tristeza despedimos a nuestro querido Elo. Tu esposa Andrea, tus hijos Andy, Rochi y Tatu, tus hijos políticos Mónar, Lu y Guille y tus nietos Salva, Joaco y Agus. Damos gracias a Dios por el privilegio de haberte tenido en nuestras vidas. Confiamos en que el Señor ya te ha recibido en su abrazo eterno.

ALGARRA, Andrés Adrián, Dr., q.e.p.d. - Con el mayor de los pesares, el Club Náutico Olivos, despide a su socio, quién fuera miembro de la comisión directiva durante 5 años y acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
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