1
ALGARRA, Andrés Adrián
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ALGARRA, Andrés Adrián, Dr. - Con profundo dolor, lamentamos el fallecimiento del Dr. Andrés Adrián Algarra. Los vecinos y amigos del consorcio de propietarios de Av. Santa Fe 2112 acompañamos a sus familiares y amigos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El exfuncionario que tenía escondidos más de dos millones de dólares fue beneficiado con arresto domiciliario por sus adicciones
- 3
Cataratas del Iguazú: cierran por tiempo indeterminado la Garganta del Diablo por una drástica crecida del río
- 4
¿Cómo comer un pez de 900 kilos? Estas orcas eligen pulverizarlo