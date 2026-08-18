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ALMANZA, María Luisa,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALMANZA de BASAVILBASO, María Luisa, (Marilú), q.e.p.d., falleció el 17-8-2026. - Sus hijos María Luisa y Jaime Romero Villanueva, Enriqueta y Francois Botet de Lacaze, Alberto y Carolina Escobar González, Fernanda, Rosario, Angeles y Jaime Gargiulo y Mariano y Marianela Dalla Riva, y sus nietos Jaime, Gonzalo y Francisco Romero Villanueva, Maximiliano y Candelaria Botet de Lacaze, Salvador y Pilar Basavilbaso, Paz Nutter Basavilbaso, Rosario Tiscornia Biaus, Samuel y Antonio Gargiulo Basavilbaso y Lautaro y Victoria Basavilbaso, la despiden con mucho cariño, agradecen una oración en su memoria e invitan a despedirla hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta.

ALMANZA de BASAVILBASO, María Luisa q.e.p.d. - Los integrantes de la Mesa Chica: Alejandro Baccaro, Francisco Casas, Esteban Gamondés, Facundo Ganin, Pablo López Alduncin, Alejo Martinez Borque, Diego Nedelcu, Juan Manuel Olima, Federico Peña y Juan Sarcone, abrazan a su querido amigo Beto y familia en este doloroso momento y ruegan una oración por la memoria de la querida Marilú.

ALMANZA de BASAVILBASO, María Luisa, (Marilú). - Martha G. de Páez de la Torre, María y Pilar la despiden con cariño y acompañan a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
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