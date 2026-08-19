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ALMANZA, María Luisa

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALMANZA de BASAVILBASO, María Luisa (Marilú), q.e.p.d. - Sus hermanos Silvia A. de Álvarez, Cristina A. y Daniel López Quesada, Ana María A. y Walter O¨Brien (as.), Eulogio A. y Vivian Tanke Paz, Laura A. de Garimaldi (as.), María Beatriz A., Inés A. y Marcelo Muñoz Wright y Mariana A. y Marcelo Landivar, con sus familias, acompañan a sus hijos y familias y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ALMANZA de BASAVILBASO, María Luisa. - María Susana Arzeno, sus hijos y nietos despiden a Marilú y acompañan a Enriqueta con mucho cariño.

ALMANZA de BASAVILBASO, María Luisa (Marilú). - Sus amigos de hockey del Buenos Aires Rowing despiden a Marilú con una oración para su encuentro con Betún.

ALMANZA de BASAVILBASO, María Luisa, q.e.p.d. - Mecha y Ricardo Kennedy, Arianne y Santiago Torchiaro y Vicky y Calixto Oyuela acompañan a Enriqueta y familia y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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