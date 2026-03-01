SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALONSO, Francisco Ricardo. - Acompañamos en su dolor a Raquel, Alejandro y Natacha ante la pérdida de Ricardo. Que Dios, de quien dio testimonio con su vida, lo haya recibido y goce de su paz eternamente. María Cristina V. de Correa, sus hijos y nietos

✝ ALONSO, Francisco Ricardo q.e.p.d. - La Asociación Civil Club Campos de Golf Las Praderas de Luján participa el fallecimiento del señor presidente de la comisión directiva de la institución, Francisco Alonso, y eleva una oración en su memoria.

