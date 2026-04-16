“Fue un baldazo de agua fría”: misterioso ataque a silobolsas en medio de un conflicto que preocupa al agro

Un caso de rotura de silobolsas preocupa en Bahía Blanca por la magnitud del daño y el contexto en el que ocurrió: en medio del conflicto con los transportistas de granos y cereales, que llevan adelante una movilización en la zona conocida como el Triángulo en reclamo de una actualización de tarifas frente al aumento de los costos del combustible.

El episodio se registró en la planta de la Cooperativa Productores Rurales del Sud, ubicada sobre la ruta nacional 51, a la altura del kilómetro 729,5, en un punto de alta circulación que conecta con las rutas 3 y 33 y funciona como corredor clave para la actividad agroindustrial de la región. Allí, entre las 20 de ayer y las 7 de hoy —horario en el que la planta permanece cerrada—, desconocidos tajearon cinco silobolsas de punta a punta, según relataron los trabajadores a LA NACION.

“Hoy a la mañana nos encontramos con que nos habían tajeado cinco silobolsas de cebada forrajera. Son aproximadamente unas 1000 toneladas”, relató Nahuel Mélida, encargado administrativo de la planta, quien junto con Ramiro Pagani, responsable operativo, descubrió el daño al iniciar la jornada. Según mencionó esa ruta es muy transitada porque circulan los camiones que van para el lado del parque industrial.

El impacto no solo es productivo, según describió, sino también logístico. El corte de los bolsones provoca que el cereal se expanda y quede expuesto a las condiciones climáticas, lo que obliga a trabajar contrarreloj para evitar pérdidas mayores. “Ahora hay que trabajar para tratar de perder la menor cantidad de kilos posible. Estamos reembolsando el cereal mientras miramos el pronóstico, porque hay lluvias previstas para este fin de semana”, agregó Mélida.

El corte de los bolsones provoca que el cereal se expanda y quede expuesto a las condiciones climáticas

Aunque el hecho ocurrió en simultáneo con el paro de transportistas, cuyo epicentro es a unos 20 kilómetros, en El Triángulo, desde la cooperativa evitaron establecer un nexo directo con el caso. “Se da justo en el marco del conflicto por las tarifas y el gasoil, pero no voy a señalar a nadie porque no tenemos indicios de quién pudo haber sido”, sostuvo.

Según detalló, durante la última semana la planta operó con actividad mínima debido a la protesta y aclararon que no tienen ningún problema con los conductores que se están manifestando. “No hubo carga ni descarga de camiones como para generar algún tipo de conflicto o que se genere alguna saña. Nosotros el problema lo veníamos viendo de lejos”, afirmó.

El directivo mencionó que la cooperativa, con 76 años de trayectoria en la región, nunca había atravesado un episodio de estas características. “Jamás nos ocurrió algo de esta magnitud. Fue un baldazo de agua fría”, completó Mélida.

Así quedaron los bolsones vandalizados

El daño implica no solo la pérdida potencial de mercadería, sino también una reinversión inmediata en insumos y logística. “Tenemos que usar cinco silobolsas nuevas, sumar gasoil, maquinaria y personal para volver a embolsar. Pero hoy estamos más preocupados por el tiempo y el clima que por el costo”, agregó.

Tras el hecho, intervino la policía rural, que se acercó a realizar los peritajes en el lugar. La cooperativa ya radicó la denuncia y dio aviso a su compañía de seguros.

Desde el sector agropecuario local, el episodio generó un fuerte rechazo. Braian Robert, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, expresó: “Estamos muy sorprendidos. No recuerdo un hecho de igual magnitud en la zona. Es algo insólito”. El dirigente también puso en dimensión el impacto productivo: “Dentro de esos bolsones está el esfuerzo de muchísimos productores que trabajaron todo un año con condiciones climáticas adversas. Ver esto genera mucha rabia e impotencia”.

Y añadió: “Para tener una referencia, una cosecha promedio en la zona ronda los 2500 kilos por hectárea. Imagínense lo que cuesta reunir el volumen necesario para llenar un bolsón. Más allá del cultivo, el daño es enorme”.

El ataque ocurrió durante la noche en una cooperativa y obligó a trabajar contrarreloj para evitar pérdidas

Ante la probabilidad de lluvias para el fin de semana, en la cooperativa trabajan a contrarreloj para recuperar el cereal y minimizar las pérdidas de la mercadería que se desparramó por la presión de los bolsones.

En redes sociales, el episodio fue rápidamente vinculado por usuarios con el conflicto que mantienen los transportistas en la zona, aunque hasta el momento no existen indicios que permitan establecer una relación directa.

Vale recordar que, hace más de una semana, transportistas autoconvocados y de algunas entidades con representación gremial, entre ellos el sindicato de fleteros, llevan adelante un reclamo por una actualización de las tarifas de flete. El eje del conflicto es que, según indicaron, los valores actuales quedaron desfasados frente al fuerte aumento de los costos, especialmente el gasoil.