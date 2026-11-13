SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALTUNA, Jorge Ignacio, falleció el 11-11-2026. - Su esposa Marta Serra; sus hijos Moisés, Luciana, Juan y Carolina, María Marta y Paulo; sus nietos Felipe y Sofía Altuna Tornari participan su fallecimiento, despidiéndolo con amor.

Avisos fúnebres

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