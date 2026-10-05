ALURRALDE, Malena

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALURRALDE de LAGE, Malena. - Los Cárrega, Enrique y Claudia Quesada, Alberto y Claudia Esteguy y María, sus hijos y nietos, junto con Fernando Fernández, la despiden con profundo cariño, acompañan a Malena y Eduardo y a toda la familia Lage en este momento de dolor y elevan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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