El trágico desenlace de Javier Portales: arrasó en la TV durante treinta años, pero murió en la ruina

Javier Portales, cuyo nombre real era Miguel Ángel Álvarez, ocupó un lugar central en la cultura popular argentina durante tres décadas. Su labor actoral junto a Alberto Olmedo en programas como No toca botón consolidó su prestigio ante el gran público. No obstante, el final de sus días mostró una realidad opuesta a sus años de éxito económico y reconocimiento masivo. El 14 de octubre de 2003, a los 66 años, el artista falleció en el hospital público Ramos Mejía, rodeado únicamente por su hijo Javier Ángel.

La trayectoria de Portales comenzó en la radio rosarina durante su juventud. Tras trasladarse a Buenos Aires, el intérprete participó en ciclos televisivos clave como Operación Ja Ja, donde compartió elenco con figuras de la talla de Fidel Pintos y Juan Carlos Altavista. Su versatilidad le permitió transitar desde el teatro independiente hasta obras de autores clásicos como Shakespeare y Chejov. En 1999, la Asociación Argentina de Actores reconoció esta extensa labor mediante el Premio Podestá.

Portales, Porcel y Moria Casán, símbolos del humor argentino

La vida personal del actor presentó turbulencias que afectaron su estabilidad. Un divorcio conflictivo con su primera esposa, Delia, derivó en una situación financiera crítica tras una demanda millonaria. Según los reportes periodísticos, Portales debió ceder el 17% de sus ingresos futuros, lo cual minó su capital. A esta crisis económica se sumó un desgaste familiar, marcado por el distanciamiento con su hijo ante la nueva relación sentimental que el humorista inició con Marina Gacitúa.

Los padecimientos físicos comenzaron tras un accidente doméstico en su quinta. Una caída le provocó una hernia de disco, hecho que el propio actor relató años atrás ante las cámaras de Mauro Viale: “Empezó cuando me resbalé y me caí para atrás; antes no había tenido ningún síntoma”. A partir de aquel incidente, su movilidad se redujo drásticamente. El cuadro de salud empeoró con el paso del tiempo, ya que sufrió tres infartos y dos accidentes cerebrovasculares, los cuales le causaron una cuadriplejía severa.

Álvarez y Borges, un símbolo del humor, en bronce en la calle Corrientes

En busca de una mejora, Portales viajó a Cuba en 1997 para realizar tratamientos de fisioterapia, aunque los resultados fueron escasos. A su regreso, la convivencia con su nueva pareja sufrió un deterioro evidente. Su hijo, Javier Ángel, advirtió situaciones irregulares en el manejo de los bienes de su padre. En declaraciones brindadas al sitio posdatadigital.press, el hijo del actor describió el calvario final: “Fue bastante triste cuando se fue; el médico me dijo que lo dejara ir porque ya no podía más”.

El deterioro clínico del comediante exigió gastos médicos constantes, desde insulina para tratar su diabetes hasta insumos hospitalarios básicos, los cuales agotaron sus ahorros. Sin trabajo y con una profunda depresión, Portales pasó sus últimos tiempos recluido en su domicilio, bajo el cuidado exclusivo de su hijo. Este proceso, definido por la carencia y el aislamiento, marcó el cierre de una carrera que supo conquistar audiencias masivas en décadas anteriores. Hoy, una estatua en la calle Corrientes recuerda su paso por la escena, mientras su historia personal sirve como testimonio de la fragilidad del éxito artístico frente a las desgracias de la vida privada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Miguel Braillard.