SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ÁLVAREZ GÓMEZ, Germana, q.e.p.d. - El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, los señores consejeros y las señoras consejeras, los funcionarios y las funcionarias y los empleados y las empleadas del órgano, participan con pesar el fallecimiento de la señora madre del consejero Dr. Alberto Maques y acompañan a él y a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa