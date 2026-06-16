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ÁLVAREZ GÓMEZ, Germana,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ÁLVAREZ GÓMEZ, Germana, q.e.p.d. - El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, los señores consejeros y las señoras consejeras, los funcionarios y las funcionarias y los empleados y las empleadas del órgano, participan con pesar el fallecimiento de la señora madre del consejero Dr. Alberto Maques y acompañan a él y a su familia en este triste momento.

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