Choque en Río: el helicóptero donde viajaban los dos argentinos había sido multado por ocultar información

BRASILIA.– A más de un día del trágico choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, que provocó la muerte de seis personas, entre ellas dos argentinos, la investigación sobre el siniestro sumó un elemento de alto impacto. La agencia brasileña de Aviación Civil (ANAC) confirmó que una de las aeronaves involucradas arrastraba un historial de sospechas por operar de manera ilegal y había pasado por un monitoreo de la unidad de fiscalización del organismo regulador.

Se trata del helicóptero matrícula PP-MAC, modelo Bell Helicopter 206B Jet Ranger, en el que se trasladaba una comitiva de artistas hacia la exclusiva localidad turística de Angra dos Reis, en la Costa Verde carioca.

Dos helicópteros chocaron este domingo por la mañana sobre una popular avenida de Río de Janeiro

El siniestro ocurrió el domingo por la mañana cuando ambos helicópteros colisionaron en el aire y se desplomaron sobre el playón de una concesionaria de autos eléctricos. Todas las personas que iban a bordo de las aeronaves fallecieron en el acto. Entre las víctimas fatales se identificó al cantante y productor estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspar “Gaspi” Prim y el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale.

La dinámica del impacto fue devastadora: mientras el Bell 206B que trasladaba a los artistas explotó y desató un incendio que afectó a decenas de vehículos en el lugar, la otra aeronave involucrada —un Eurocopter AS 350 B2, matrícula PR-DJJ- se estrelló a unos cien metros de distancia sin incendiarse y quedó invertida sobre el césped.

Una denuncia reciente

Según detalló la ANAC a LA NACION, el helicóptero Bell ya había sido objeto de un proceso de investigación en 2025 a raíz de una denuncia por transporte aéreo clandestino. En aquella oportunidad, las autoridades emitieron una multa contra el operador de la aeronave debido a su negativa a brindar información a los inspectores, maniobra que derivó en la inclusión inmediata del aparato en la lista de monitoreo especial de la unidad de control de la agencia. No obstante, las autoridades aclararon que las pesquisas posteriores sobre dicha denuncia no lograron arrojar elementos concretos de ilegalidad en flagrancia.

El seguimiento administrativo sobre este helicóptero se había intensificado durante los últimos meses de 2025 y las primeras semanas de 2026. Si bien la ANAC aclaró que es prematuro establecer una relación de causalidad entre la modalidad del vuelo y las variables mecánicas o humanas que provocaron el trágico accidente el domingo, las líneas de investigación de la Policía Civil se centran en determinar si el helicóptero estaba prestando un servicio comercial encubierto.

El informe oficial especifica que ambos helicópteros poseían autorización exclusiva para operar en la modalidad de aviación privada. Esta categoría técnica exige que los traslados se realicen en beneficio propio del operador o de sus invitados, quedando prohibido cualquier tipo de remuneración o compensación financiera por parte de terceros.

El helicóptero en el que solo viajaba el piloto, que también murió, en medio de los autos TERCIO TEIXEIRA - AFP

En paralelo, la Fuerza Aérea Brasileira (FAB) informó que durante este lunes siguieron los trabajos de “Acción Inicial” en el lugar del siniestro, con la recolección de datos duros, la verificación de los daños causados por el impacto y la recolección de cualquier elemento relevante que sirva para identificar los factores que desencadenaron el accidente.

La nota más compleja de la jornada se concentró en el plano forense. La Policía Civil notificó que, hasta el momento, los peritos del instituto forense Afrânio Peixoto, en Río de Janeiro, lograron identificar formalmente los cuerpos de cinco de las seis víctimas: los brasileños Lucas Brito (Lucas Frota), Charles Marsillac y Alexandre Souza, y los ciudadanos argentinos Gaspar Prim y Lucas Vignale.

Gaspi y Lucas Vignale, los dos argentinos fallecidos en el accidente en Río de Janeiro

Sin embargo, los restos del músico norteamericano Oliver Tree todavía no pudieron ser reconocidos de forma convencional debido a los severos daños ocasionados por el impacto y el fuego. Ante esta situación, los especialistas confirmaron que ya han recolectado material biológico para iniciar un examen de confrontación genética que permita validar científicamente la identidad de la última víctima extranjera.

Entrega de los cuerpos

Los trámites y la planificación logística para la entrega de los fallecidos comenzaron a perfilarse durante las últimas horas bajo un estricto protocolo legal y hermetismo. Según consignó el diario O Globo, el cuerpo de Vignale, de 29 años, fue liberado oficialmente del IML en la tarde de este lunes tras la llegada de su padre, Oscar Vignale, y de su hermano.

La intención inicial de los familiares es que los restos del director musical argentino sean trasladados por vía terrestre en auto hasta la ciudad de São Paulo, desde donde partirían finalmente en un avión con destino a Buenos Aires, una ruta similar a la que se proyecta para el cuerpo del youtuber Gaspar Prim.

Fuentes de la cancillería explicaron a este medio que el consulado argentino en Río de Janeiro se mantiene en contacto con las familias de las víctimas, a quienes se les ofreció una lista de funerarias y apoyo en los trámites para el registro de los fallecimientos. La ejecución del trámite de repatriación de los cuerpos, en tanto, así como los costos del traslado corren por cuenta exclusiva de cada familia.