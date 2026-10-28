SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALVAREZ MORALES de ANTONINI, Marta, q.e.p.d., falleció el 26-10-2026. - Sus hijos Luis C. y María Laura, Patricia y Miguel, Jorge y María, Pablo y Lorena; sus nietos Inés, Sofía, Clara, Lucas y Juan Cruz, despiden a su querida Muma con todo cariño. Ruegan una oración en su memoria y agradecen su amor y ejemplo de vida. Te queremos mucho y te vamos a extrañar. Sus restos serán inhumados hoy, a las 14.30, en el Cementerio Jardín de Paz.

✝ ALVAREZ MORALES, Marta. - Miguel Martin y Herrera, Clara y Flia. acompañan a Luis Antonini y Flia. en el gran recuerdo de Marta.

✝ ÁLVAREZ MORALES de ANTONINI, Marta, q.e.p.d. - Natalio R. Botana, hijos y nietos acompañan a sus hijos María y Jorge y a sus nietos Clara y Lucas y a todos los Antonini con mucho cariño en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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