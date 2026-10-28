Rating: cuánto midió la cuarta gala de eliminación de Masterchef

Tras la salida de Morena Beltrán, a medida que avanzan las semanas, los desafíos dentro de Masterchef Celebrity se van complicando. Los famosos tuvieron que preparar desde especialidades de la cocina paraguaya a platos con vegetales aprovechando todo por completo. Ya no alcanza con las buenas intenciones, los jurados quieren empezar a ver técnicas en cada una de las presentaciones.

La gala de eliminación arrancó con un piso de 10,8 puntos que le dejó un capítulo clave de Popstars. Ángela Torres dio un concierto en vivo que disfrutaron Nico Vázquez, el jurado y las trece semifinalistas. Luego, cada participante tuvo que audicionar cantando, interpretando y creando una performance a partir de las canciones favoritas de ella. Además se definieron once jóvenes para ser parte de la casa Popstars.

Esta semana, de la gala de última chance llegaron Alejandro Lerner, Josefina ‘China’ Ansa, Pablo Giralt, Juli Poggio, Luciana Geuna, Luck Ra, Grego Roselló, Martita Fort, Sebastián Presta y Elizabeth Vernaci, y a ellos se sumó Mike Amigorena, que presentó el peor plato de cocina paraguaya en la noche de beneficios.

Damián Betular les había advertido que quien pasara el desafío de la gala de eliminación de este martes daría un paso importante dentro de la competencia y así fue. Ya que los famosos tuvieron que replicar un lemon pie para no quedar fuera del programa. “Si la gastronomía fuera una canción tendría diferentes notas que forman una melodía. La nota ácida a nosotros nos encanta, el clásico de los argentinos que no falta en ningún cumpleaños”, les dijo el cocinero.

A medida que avanzaban en las preparaciones, aparecieron las dificultades porque la pastelería tiene que ser exacta. La mayoría estuvo muy complicado con el merengue italiano y el curd de limón, en un gala en la que no se podía cometer errores. El rating, en esa instancia, trepó a los 12,8 puntos, liderando la noche. A la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares: Mike Amigorena entregó un lemon pie con una masa salada que lo complicó, Pablo Giralt salió airoso, Grego Rosello tuvo varios problemas y a Sebastián Presta le faltó cocinar más al curd.

Juli Poggio dejó la base del molde en el momento de la presentación: “No está bien, ese error de dejar la base es imperdonable y el merengue no tenía el almíbar en la temperatura correcta”, le mencionó Germán Martitegui. Luciana Geuna logró un buen resultado, Luck Ra tuvo problemas con el merengue y Marta Fort se olvidó del limón. La China Ansa entregó un buen lemon pie, Alejandro Lerner quedó muy complicado por una mala presentación con muchos errores y Elizabeth Vernaci fue felicitada. “Me encanta que te hayas podido amigar con la pastelería, tiene esta sombra de que no se puede hacer pero te sacaste los fantasmas de encima y lo lograste”; le dijo Maru Botana.

En la competencia directa, Es mi sueño llegó a los 7,1 puntos en la segunda etapa del programa en el que los famosos interpretan canciones con dos participantes para ir eliminando candidatos y que sólo queden los que cantarán en el teatro Òpera. Esta noche se destacó Maju Lozano que reveló por qué no quiere abandonar el certamen y emocionó con sus palabras.

Más tarde, en Otro día perdido, Mario Pergolini recibió de invitado central al cantante y streamer Lit Killah. El late show de eltrece llegó a una marca máxima de 5,9 puntos, en el monólogo inicial, cuando el conductor se refirió a la Argentina a raíz del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner.

Masterchef Celebrity lideró la franja con un pico de 13,7 puntos en la noche en que Alejandro Lerner y Grego Rosello quedaron en la cuerda floja. Finalmente, el cantante quedó eliminado. “Primero quise demostrarle a mis hijos que no hay edad para aprender. Descubrí que uno cocina para alguien, poner tanto amor es un viaje espiritual. Me volví a sentir como en la escuela secundaria”, dijo mientras todos sus compañeros lo despidieron con aplausos.