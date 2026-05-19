AMILIBIA Y GRANSON, Bernabé,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AMILIBIA Y GRANSON, Bernabé, q.e.p.d., fiel a la voluntad de Dios, se durmió en la paz del Señor 10-5-2026. - Su hermana Hermy Amilibia y Granson, sus sobrinas Graciela, Carolina, Norma y Gabriela Amilibia, su sobrino Fabian Tagliani, sus sobrinos nietos Rodrigo, Martina, Ramiro, Octavio y Leandro Duran Amilibia, Marina y Nicolás Tagliani Amilibia, Guido Sassaro Amilibia, su prima Carmen Gallardo, su querida cuidadora y gran samaritana Soledad Palacios y sus hijos, su cuidadora Nora de Palacios, Gustavo del Campo y su Flia. Silvia Espinosa y Martin Cabral y su Flia. participan su fallecimiento y ruegan una oración por su memoria. Los restos fueron inhumados el 12-5, en el cementerio Jardín de Paz, Pcia. de Buenos Aires.
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