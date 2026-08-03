SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANCHORENA, Juan de. - Susana y Juan F. de Alzaga despiden al querido Juan y abrazan a Isabel, a sus hijos y nietos con mucho cariño en este triste momento.

✝ ANCHORENA, Juan de. - María y Alberto Benegas Lynch (h.) despedimos con mucha tristeza a nuestro querido Johnny y acompañamos con oraciones a Isabel y toda la familia.

Avisos fúnebres

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