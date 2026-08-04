SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANCHORENA, Juan de, q.e.p.d. - Tu hermana Isabel y Narciso, sus hijos Isa, Nar, Fer, Alexis e hijos políticos abrazan con todo cariño a Isabel y a toda su familia.

✝ ANCHORENA, Juan de, q.e.p.d. - Sarita de Anchorena despide a su hermano Juan, y acompaña con inmenso cariño y oraciones a Isabel, sus hijos y nietos.

✝ ANCHORENA, Juan M. de, q.e.p.d. - Ha partido un ser de fe inquebrantable, dejando una huella imborrable. Su hermana Mercedes, compañera eterna de la vida, junto a sus hijos Mercedes, Marcos, Marina, Malenita, Marcial y Nico, hijos políticos y nietos lo despiden con un abrazo infinito y acompañan desde el corazón a Isabel y su maravillosa familia.

✝ ANCHORENA, Juan de. - Sofía y Marcelo de Álzaga abrazan a los Anchorena Álzaga y ruegan una oración a la memoria de Juan.

✝ ANCHORENA, Juan M. de, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens e hijos, con tristeza y enorme cariño, abrazan a Isabel, hijos y nietos.

✝ ANCHORENA, Juan M. de, q.e.p.d. - Fernando e Inés de Anchorena de Prat Gay e hijos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su tía Isabel y primos con sus oraciones y el cariño de siempre.

✝ ANCHORENA, Juan, q.e.p.d. - Manuel Lainez y Leonor de Elía acompañan con todo cariño a Isabel y familia, rogando oraciones en memoria de Juan.

✝ ANCHORENA, Juan de. - Ricardo y Verónica Tornquist de Saguier y Susana Saguier Elía abrazan con cariño a Isabel y toda su familia, pidiendo oraciones en su memoria.

✝ ANCHORENA, Juan de, q.e.p.d. Cynthia Perkins y sus hijas despiden a Juan y abrazan a toda su familia con mucho cariño.

✝ ANCHORENA, Juan M. de. - Inés y Horacio Pueyrredon lo despiden con enorme tristeza y muy lindos recuerdos, abrazando con muchísimo cariño a Isabel y toda su familia.

Avisos fúnebres

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