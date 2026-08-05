1
ANCHORENA, Juan de
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ANCHORENA, Juan de, q.e.p.d. Miguel Acuña y Dolores de Anchorena acompañan a Isabel y familia con todo cariño.
✝ ANCHORENA, Juan de. - Delfina y Hernán Moyano despiden a su querido amigo Juan y acompañan a Isabel, a sus hijos y a su hermana Isabel con mucho cariño.
✝ ANCHORENA, Juan de. - Lizzie B. de Aberg Cobo y familia acompañan a Isabel y Betina y a sus primas Isabel y Mercedes con todo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Fuerte sanción diplomática: Brasil no repondrá a su embajador y rebaja la relación con Argentina por los insultos de Milei a Lula
- 3
Milei quiere que sean más. Minerales, fronteras y puertos: estos son los 13 millones de hectáreas en manos de extranjero
- 4
¿Cuánto cobra un mecánico por hora en Argentina en agosto 2026?