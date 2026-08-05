SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANCHORENA, Juan de, q.e.p.d. Miguel Acuña y Dolores de Anchorena acompañan a Isabel y familia con todo cariño.

✝ ANCHORENA, Juan de. - Delfina y Hernán Moyano despiden a su querido amigo Juan y acompañan a Isabel, a sus hijos y a su hermana Isabel con mucho cariño.

✝ ANCHORENA, Juan de. - Lizzie B. de Aberg Cobo y familia acompañan a Isabel y Betina y a sus primas Isabel y Mercedes con todo cariño.

Avisos fúnebres

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